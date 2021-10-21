100 миллиардов рублей – на добрые дела: Владимир Потанин создает самый крупный в России эндаумент

Владимир Потанин. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Основатель и глава Благотворительного фонда Владимир Потанин объявил о создании самого крупного в России эндаумента. Это особый целевой капитал, сформированный за счет пожертвований. Размер капитала составляет 100 миллиардов рублей на 10 лет. Они будут направлены на реализацию новых социальных и общественных программ.

- Я занимаюсь благотворительностью всю свою предпринимательскую жизнь, и это мой осознанный выбор. Я давно принял решение, что мое состояние должно работать на пользу обществу, - признался владелец «Интерроса» и глава «Норникеля». – Мой благотворительный фонд реализует системные проекты с 1999 года. Пандемийный 2020-й год показал, насколько важно обеспечить устойчивость организаций. А последние изменения в законодательстве однозначно соединили благотворительность и целевые капиталы. Считаю эндаумент стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив.

Оксана Орачева, генеральный директор Фонда:

- Решение нашего учредителя – это признание вклада наших грантополучателей, экспертов, партнеров и команды Фонда в социальные преобразования. Доходы от эндаумента планируется направлять на благотворительные программы. Целевой капитал открывает новую главу в жизни Фонда Потанина и обеспечит возможность выполнять нашу миссию в долгосрочной перспективе.

В настоящее время Фонд Владимира Потанина является одним из самых крупных в России. Он поддерживает образовательные, спортивные и культурные проекты, волонтеров. В 2010 году бизнесмен объявил, что большую часть своих личных средств он решил направить на службу обществу. За 22 года количество тех, кто получил гранты Фонда, превысило 35 тысяч человек, более 40 некоммерческих образований.

В своем недавнем интервью Владимир Потанин поделился, что означает благотворительность в его понимании: это дело, которым нужно заниматься и которое нужно организовывать. Чтобы помощь доходила до тех, кому она предназначена, чтобы она была для них эффективна, чтобы выбирать такие проекты, которые на самом деле полезны и востребованы. Создание в 1999 году фонда как раз этим целям отвечает. И по мере того, как он втягивался в эту деятельность, приходило понимание, что это не разовая инициатива, а работа должна строиться в долгосрочной перспективе.

Добавим, что именно Владимир Потанин вместе с Министерством социально-экономического развития участвовал в разработке федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала (эндаумента) НКО». В 2006 – 2014 годах он возглавлял комиссию Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. А затем, когда закон был принят, Потанин стал одним из учредителей Фонда развития МГИМО (целевой капитал превышает 1,7 миллиардов рублей), Фонда целевого капитала Государственного Эрмитажа и эндаумента Государственной Третьяковской галереи.

- С момента основания Фонд проделал серьезный путь в развитии, накопил значительный опыт, пришла пора двигаться дальше. Десять лет назад Владимир Потанин заявил о том, что большая часть его состояния будет передана на благотворительность: эндаумент – еще один механизм осуществления этого решения и гарантия того, что благотворительные программы будут работать и в будущем, - поделилась мнением председатель Совета Фонда Лариса Зелькова.

По информации Forbes на 2021 год состояние Владимира Потанина оценивается в 27 миллиардов долларов. А его Благотворительный фонд занял первое место в ТОП-20 частных благотворительных фондов богатейших российских бизнесменов.

Список проектов на самом деле очень большой. Назовем некоторые, которые касаются напрямую Красноярского края. В пандемийном 2020 году глава «Норникеля» выделил 1 миллиард рублей личных средств волонтерам и НКО, работающим с социально незащищенными категориями населения, а это 1200 человек и организаций. В тот же год компания направила 10,5 миллиардов рублей на борьбу с COVID-2019 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия – на эти деньги были приобретены тесты, медицинское оборудование и техника для Норильска, Таймыра, Мончегорска и Забайкальского края. А в целом в социальные программы, благотворительность и социальную инфраструктуру в 2020 году «Норникель» инвестировал 46,8 миллиарда рублей, что на треть больше 2019 года.

Ключевая благотворительная программа компании – «Мир новых возможностей» - создана также для поддержки устойчивого развития всех регионов присутствия и направлений деятельности «Норникеля». Программа включает поддержку и стимулирование общественных инициатив, развитие социального партнерства, внедрение новых социальных технологий, развитие социальных компетенций местного сообщества. Грантовый фонд конкурса социальных проектов в рамках этой программы составляет 155 миллионов рублей.

Нужно отметить и поддержку «Норникеля» коренных малочисленных народов севера. В рамках грантового конкурса «Мир Таймыра» родовые общины, некоммерческие и бюджетные организации смогут реализовать проекты, направленные на сохранение многолетних традиций, а также на развитие территории традиционного проживания коренных малочисленных народов арктического полуострова.

Отношение к науке стоит упомянуть отдельно. 500 миллионов рублей из личных средств Владимир Потанин вложил в развитие уникального проекта российских ученых по изучению человеческого мозга и природы сознания. На эти средства создается лаборатория программируемых материалов для лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова. Другой случай - приобретенный для Сибирского федерального университета сверхмощный электронный микроскоп позволил открыть и начать изучение уникального минерала.

И, наконец, то, что сейчас широко обсуждают – гигантские инвестиции в развитие территорий и подписанный четырехсторонний договор между правительствами РФ и Красноярского края, городом Норильском и «Норникелем», который запускает реновацию северного города. В рамках этого договора компания инвестирует более 80 из 120 миллиардов рублей. Город ждут строительство новых жилых домов, модернизация и капремонт коммунальной сферы, развитие социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, переселение на материк жителей Норильска и Дудинки. Отметим, что сверх указанного договора «Норникель» вложит еще 150 миллиардов рублей.