Генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова об открытии после реновации флагманского гастронома сети в ТЦ «Взлетка-Плаза»: Это будет новый формат магазина, где встречаются три мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обсуждаем последние новости гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», раскрываем планы, высказываем свои предложения и пожелания.

Тема октябрьской планерки в эфире и пресс-центре «КП» – «Сезон ярких открытий». О каких открытиях идет речь и почему в компании уверены, что они будут яркими?

- Анжела Владимировна, тема эфира - яркие открытия. Речь пойдет о новых магазинах? О развитии и инновациях?

- Есть такая компания Amazon, которая внедряет 1000 инноваций каждый месяц. Мы тоже в тренде, 1000 у нас пока нет, но очень стараемся. Да, до конца года откроем не меньше пяти магазинов, надеемся, что семь. Дискаунтеры «Батон» появятся и в районах края, и в городах. 14 октября открылся магазин в Железногорске на улице Свердлова, 9в, совсем скоро, 21 октября, в Ачинске. 28 октября начнут работу сразу три новых дискаунтера: в Краснотуранске, селе Каратузское и в Красноярске на улице Партизана Железняка,61.

- Расскажите о перезапуске флагмана сети гастрономов - «Красном Яре» в ТЦ «Взлетка-Плаза». Каким будет обновленный магазин? Были там недавно, видели, что идет масштабный ремонт.

- Все верно. И это не просто ремонт - побелили стены, положили новую плитку. Это инновационная история, мы изменим там подход к торговле, совместим форматы ритейл + фудкорт. В итоге это будет единое пространство, где можно совершить покупку, провести время, утолить голод. Мы реализуем концепцию «трех миров»: «мир фудкорта», «мир свежих продуктов» и «мир привычного магазина».

- В чем заключается эта концепция?

- Первый мир – это свежие и очень свежие продукты. Как мы говорим на профессиональном сленге «фреш» и «ультра-фреш». Огромный выбор фруктов, зелени и овощей, свежее охлажденное мясо, фарши, вкусная рыба разных сортов - охлажденная, копченая и соленая, большой ассортимент фермерских молочных продуктов, всеми любимые колбасы от регионального производителя, специальный отдел местной сыроварни. Раскрытие наших конкурентных преимуществ в части собственного производства: готовая еда на любой вкус, десерты премиум-качества, шикарная пекарня.

Третье – это, конечно, традиционный гастроном. Расширили линейку сладостей, бакалеи: многое уже привезли из Вьетнама и Таиланда. Покупатели активно пробуют продукцию и положительно отзываются.

Обновление, кстати, коснутся большинства отделов, много новинок в специях и очень много в категории «напитки»: у нас теперь самый настоящий винный бутик. В общей сложности более 3000 новых товаров будет представлено в обновленном гастрономе, это серьезная цифра.

Но самая главная фишка, наш «рояль в кустах» или тот самый третий мир – фудхолл. Это несколько небольших, но стильных и уютных точек питания, где, кроме всего прочего, будут супы, азиатская еда и вкуснейшие завтраки в течение всего дня.

Надеемся, понравятся и интерьерные решения. Они современные, стильные, технологичные, удобные для покупателя. От зонирования до света и звукового сопровождения, которые создадут в гастрономе особое настроение и атмосферу.

Перезапуск нашего флагманского гастронома «Красный Яр» на Весны, 1 – очень крутое событие, мы идем к нему с июня.

- Многие покупатели приходят в «Красный Яр» именно за блюдами собственного производства, хлебом, тортами. В обновленном гастрономе будут новинки от ваших поваров и кондитеров?

- Конечно! Как я уже сказала, менять нужно не только стены, но и «начинку». Самые правильные изменения, они всегда изнутри. И над продуктами собственного производства мы работаем каждый день. Здесь во всех линейках - салаты, горячее, кондитерские и хлебобулочные изделия – будут новинки. Как мы все время говорим, retail is detail, торговля – это детали. Поэтому, кроме ремонта, переоснащения цехов, устройства новых печей и оборудования, это обновленная, усиленная команда, которая представит новые блюда. Это будет ресторанная еда по не ресторанным ценам.

- И все это вам удалось сделать, не закрывая магазин ни на один день. Сложно?

- Мы не останавливали работу магазина ни на минуту. Закрывали гастроном частями, многое делали ночью. Спасибо нашим покупателям за терпение. Уверена, что результат порадует и приятно удивит. Сейчас все основные работы по реконструкции завершены. Технически все зоны обновленного магазина открылись 15 октября. Остается отрегулировать оборудование, отстроить процессы по-новому и в ноябре планируем официально представить покупателям этот уникальный гастроном. Еще месяц, до 1 декабря, будем точечно настраивать.

- Обновление коснутся фирменного стиля?

- Наш красный, алый цвет - флагман брендбука «Красного Яра», этот цвет традиционно нас будет вести вперед. Но кое-что добавится, оставлю интригу, заходите, посмотрите!

- Какие еще магазины включены в программу реновации?

- До конца года мы обновим еще четыре гастронома по адресам: пр. Комсомольский, 18, ул. Шахтеров, 44, ул. Октябрьская, 3а, ул. Мате Залки, 37. Работы уже ведутся.

- Уже готовитесь к Новому году?

Сезонная ротация товаров – одно из стратегических направлений развития нашей компании. И, да, мы готовимся к Новому году с весны. Коллекции – разные, для «Красного Яра» – одна, для «Батона» - другая. Новогоднюю тематику мы раскроем в специальных демонстрационных зонах, не хочу забегать вперед, расскажу на следующей планерке на Радио «Комсомольская правда» 27 ноября. Но мы погрузим вас в сказку, ведь Новый год – это предчувствие, ожидание праздника. Нужно готовиться к нему, а не готовить.

Звонки в студии и подробности

Об очередях

? Добрый день, я постоянный покупатель вашего магазина, и часто приходится стоять в очередях, говорят, нет людей.

! Вы совершенно правы. Людей не хватает во многих отраслях, в том числе и в торговле. В каждом магазине и не только нашей сети – дефицит кадров. Мы решаем эту проблему несколькими путями. Во-первых, технологически, устанавливаем кассы самообслуживания, увеличиваем их количество. Допустим, в гастрономе во ТЦ «Взлетка-Плаза» их было 4, но уже 8. Во-вторых, будем усиливать персонал, спасибо за замечание.

- Как ГК «Красный Яр» работает с местными производителями?

- С местными производителями мы работаем очень плотно. Мы и наши коллеги, сеть «Командор», входим в ассоциацию «Енисейский стандарт», которая всех объединяет. Во-первых, вместе мы проводим ассортиментные комитеты: обсуждаем товары, на которые есть спрос. Демонстрируем товары, их потребительские свойства, чтобы было понятно, что сегодня нужно нашим покупателям.

Во-вторых, вместе с «Енисейским стандартом» и партнерами продвигаем местные товары: есть специальный отличительный знак «Одобрено «Енисейским стандартом».

- Как рождаются инновации?

- Многие из «обратной связи» от покупателей. У нас открыты все каналы связи, включая традиционные «Книги жалоб и предложений» в магазинах. Все предложения и замечания обязательно разбираем на специальных совещаниях менеджмента компании. Вот так, к примеру, родилась инновационная идея электронных ценников. Покупатели нередко обращались с жалобами на несовпадение цен на полке и кассе. Это проблема всей розницы. Мы решили проблему системно и инновационно - внедрили электронные ценники. Поэтому так важна «обратная связь». Изменения позволяют нам двигаться вперед.