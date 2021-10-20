Встреча будущих атаманов: в Красноярске прошел всероссийский слет казачьей молодежи

В Красноярске прошел всероссийский слет казачьей молодежи. Фото: Союз казачьей молодежи

Во все времена казаки стояли на страже отечества. Они охраняли южные и западные границы государства, отражая многочисленные набеги врагов. Совершали географические открытия и завоевывали новые земли за Уралом. Многие крупные города были основаны ими – Красноярск, Иркутск, Тобольск, Тюмень, Томск и другие. Во времена Российской империи казаки формировались как отдельное сословие, нация, которая отличалась смелостью, патриотизмом и чувством долга перед отечеством, в любом бою они были на переднем фланге. В 90-х годах прошлого века началось возрождение казачества. И сегодня государство уделяет большое внимание воспитанию нового поколения казаков. В том числе на уровне главы государства.

Фото: Союз казачьей молодежи

На минувшей неделе, с 11 по 15 октября, в Красноярске прошел II Всероссийский слет казачьей молодежи, организованный Федеральным агентством по делам молодежи по поручению Совета при Президенте России по делам казачества. Мероприятие проводилось в конгресс-холле Сибирского федерального университета. На него съехались более 150 активистов в возрасте от 18 до 35 лет, представляли 12 реестровых казачьих войск России, Союза казаков-воинов России и зарубежья, а также Союза казаков России. Итого – от 50 регионов.

Программа мероприятия была насыщенной. Молодые парни и девушки узнавали историю казачества от самых ее истоков. В том числе и сибирских казаков, благодаря которым, помня слова Михаила Ломоносова, российское могущество прирастает Сибирью. Участники знакомились и с самобытной историей Красноярского края.

Также обсуждались на слете перспективы молодежного движения в России. Говорили о том, как развивать спорт и готовить подрастающее поколение к призыву в армию. Как работают современные медиа и пути создания безопасного интернета. И еще такие темы, как «Служение обществу, основанное на духовных традициях», «Казак на службе государству», «Проектно-методическая лаборатория». В перерывах между словесным общением участвовали в различных интерактивах, мастер-классах и тренингах, культурно-развлекательных и традиционных играх на силу и выносливость. А также в рамках форума молодые казаки представили свои проекты на грантовый конкурс Росмолодежи.

Один из культурных символов Красноярска - картина Василия Сурикова "Взятие снежного городка". А Суриков был из казачьего сословия. Фото: правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил:

- Тот факт, что столь масштабное патриотическое мероприятие состоялось именно у нас, на берегах Енисея, закономерен и символичен. Сибирь, Красноярский край осваивали именно казачьи дружины. Такие имена, как Ерофей Хабаров, Семен Дежнев, Андрей Дубенский навеки вписаны в историю Сибири. Проведение слета казачьей молодежи здесь, с одной стороны позволит участникам увезти с собой лучшие впечатления из самого сердца России, а с другой – привнести новые идеи и предложения на енисейскую землю.

Остается добавить, что первый слет прошел в 2019 году в Краснодаре. 2020-й год пришлось пропустить, а с местом проведения следующего мероприятия пока организаторы пока не определились. Но наверняка это будет город со славной казачьей историей и традициями.