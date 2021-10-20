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Происшествия20 октября 2021 9:25

В Красноярске загорелся Центр детского творчества

На месте работают сотрудники МЧС
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске горит Центр детского творчества. Фото: vk.com/kras_sunny

В Красноярске горит Центр детского творчества. Фото: vk.com/kras_sunny

В Красноярске в мкр. Солнечный загорелся Центр детского творчества на 60 лет образования СССР, 9. Как сообщает пресс-служба МЧС по краю, загорелась кровля.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:50 часов. Загорелась крыша двухэтажного административного здания – «Центр творчества и развития №1». В ведомстве уточняют, что на момент возгорания в здании детей не было:

- На момент пожара в здании шел ремонт и детей в здании нет. Площадь пожара 30 кв.м. Информация уточняется, - передают в МЧС по Красноярскому краю.

Жители Солнечного сообщают, что возгорание уже практически потушено.

В МЧС передают, что пожар локализован в 13:16 часов. На пожар выезжали 10 автомобилей и 35 человек личного состава.

В Красноярске горит Центр детского творчества. Видео: vk.com/kras_sunny
ЧППроисшествия: ЧП