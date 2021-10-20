Берегите ЛЭП

С начала года в Ачинском районе Красноярского края зафиксировано несколько масштабных хищений уголков на магистральных ЛЭП, обеспечивающих передачу электроэнергии от Назаровской ГРЭС в западные районы края, в том числе Ачинскому нефтеперерабатывающему заводу.

В сентябре из-за действий преступников произошло падение двух опор в районе. При осмотре ЛЭП было выявлено хищение шести тонн металлических уголков, необходимых для обеспечения устойчивости тяжеловесной конструкции.

Наличие резервных схем питания уберегло запад региона от обесточения. Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС – МЭС Сибири в кратчайшие сроки устранили аварию и ввели ЛЭП в работу. Только прямой ущерб, причиненный электросетевой компании преступниками, исчисляется миллионами рублей. Последствия же от отключения социальных и промышленных объектов могли быть очень серьезными.

По данным преступлениям направлено заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники Ачинска проводят следственно-розыскные действия, устанавливают круг лиц, причастных к повреждению ЛЭП.

Энергетики напоминают, что кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики – серьезные уголовные преступления, которые в соответствии с законом караются лишением свободы на срок до десяти лет. Процент раскрываемости таких преступлений стабильно растет.

В подобных случаях суд встает на защиту интересов потребителей электроэнергии, которые могли серьезно пострадать от последствий кражи с энергообъекта. Выход из строя оборудования линий электропередачи может стать причиной серьезных аварий с обесточиванием населенных пунктов, крупных промышленных предприятий, а также способен негативно повлиять на надежность передачи электроэнергии между регионами.

Для предотвращения преступлений энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири выполняют комплекс специальных мероприятий, включая маркировку элементов металлоконструкций опор для их последующей идентификации, «антивандальную» обварку болтовых соединений конструкций. Совместно с полицией энергетики проводят рейды по пунктам приема лома, внеплановые обходы трасс линий электропередачи, ведут разъяснительную работу с населением.

Энергетики призывают всех, имеющих информацию об охотниках за уголками, сообщать в полицию. Помните, от вашей бдительности зависит свет и тепло в домах земляков!