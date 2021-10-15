«Бизнес-Skills.Women»: в Красноярске стартовал женский проект бизнес-наставничества

Комитет по развитию женского предпринимательства КРО «ОПОРА РОССИИ» и кризисный центр «Верба» заявили тему менторства, чтобы вместе с наставницами, психологами и представителями Центра содействия малому и среднему предпринимательству, а также агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края определить практические шаги по системной реализации наставничества в бизнес-среде.

Практика наставничества будет осуществляться в рамках бесплатного проекта «Бизнес-Skills.Women». Первыми участницами станут выпускницы «Школы социальных компетенций», которая помогает женщинам в самоопределении.

Среди менторов, согласившихся подержать женщин, начинающих своё дело, среди них: Ольга Свежинская - основатель и идейный вдохновитель брендов «Пакетмаркет» и svEzhinsky, Елена Мартьянова – владелица школы иностранных языков «2DAY», Елена Косинец – владелица рекламно – производственного агентства «Экопринт» и творческой мастерской «Wow art», Анастасия Воронцова - собственник бутика мужской одежды, консультант по протоколу и дресс-коду, Юлия Шубина - эксперт по антикризисному сопровождению контрактов, практик по ведению сложных переговоров.

Проект рассчитан на 6 месяцев, за это время участницы получат навыки маркетингового и бизнес-планирования, самопрезентации и инструментов продвижения товаров и услуг. При участии наставниц будут разработаны бизнес-проекты, которые в дальнейшем примут участие в грантовых и конкурсных программах или будут реализованы самостоятельно.