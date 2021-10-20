Красноярский электротранспорт обновится на 72%

Красноярский электротранспорт обновится на 70% Фото: Мария ЛЕНЦ

Электротранспорт Красноярска должен обновиться на 70%. Как сообщает городская администрация, депутаты Горсовета утвердили обсуждаемый проект обеспечения пассажирских перевозок на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

По программе планируется уменьшить интервал движения городского транспорта, а среднюю скорость сообщения сохранить в пределах 20,7 км/ч. Кроме того, зарплата водителей, кондукторов, механиков, слесарей и других работников увеличится на 5%.

Руководитель дептранса Игорь Манченко отметил, что за счет приобретения новых транспортных средств 56,6% состава будет оборудовано спецподъемниками для инвалидов. К 2024 году также на 13,5% увеличится количество транспорта, оборудованного камерами. Но все уйдет 3,5 млрд рублей.

Также планируется развитие электротранспорта в Красноярске. В текущем году уже приобретено 24 троллейбуса. Сейчас дептранс закупает 25 новых трамваев и 50 троллейбусов:

- Это значит, что подвижной состав электротранспорта обновится на 72%. В следующем году мы продолжим участие во всех проектах по обновлению пассажирского транспорта и привлечении федеральных средств на эти цели, - добавили Игорь Манченко.

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