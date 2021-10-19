В Ачинском районе пропали влюбленные подростки. Фото: соцсети

В Ачинском районе пропали влюбленные подростки. Сначала исчезновение 15-летнего парня заметила его мать. Он ушел в минувшую субботу 16 октября, дома не ночевал. Где он, что с ним, женщина не знает. Когда стало понятно, что у знакомых и друзей его нет, обратилась в полицию. Все, что она могла предположить, что сын уедет в Ачинск.

19 октября инспектор по делам несовершеннолетних, проверяя места, где мог находиться подросток, выяснила, что исчезла и его 15-летняя подруга. Она ушла из дома и ничего не сказала своим родителям, не позвонила.

Теперь пару разыскивает вся полиция Ачинского района, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые. Подключился и уголовный розыск. Они могут оказаться где угодно, даже приехать в Красноярск. Поэтому наверняка нужна помощь тех, кто увидит и узнает ребят.

Приметы юноши:

- На вид15 лет, рост около 165 см, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые, европейский тип лица, худощавого телосложения. Был одет в куртку темно-серого цвета, черную шапку, кроссовки серого цвета, спортивное черное трико.

Приметы девушки:

- На вид 15 лет, рост 160 см, волосы светло-русые, короткие до плеч, худощавое телосложение. Была одета в красную куртку, черные джинсы, черные кроссовки. С собой взяла черный рюкзак.

Если кто-то видел узнает их по фото или приметам, просьба позвонить по телефону полиции:

- 8 (391 51) 97-0-02 или 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спали в подъезде: в Дудинке полицейские нашли двух 11-летних девочек, сбежавших из дома

В Дудинке сотрудники уголовного розыска нашли двух 11-летних девочек, пропавших 18 октября. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, школьницы спали в подъезде (подробнее).