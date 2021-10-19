Под Красноярском волонтеры высадили 500 сибирских кедров. Фото: министерство лесного хозяйства Красноярского края

День выдался теплым для середины октября, солнечным. Остатки выпавшего за ночь снега и свежая, только что вспаханная рядами плодородная земля создают интересный визуальный контраст. На обочине поля стоят крепкие зеленые саженцы высотой около метра с упругой длинной хвоей, корневая система заботливо укутана в мешки, чтобы не повредилась.

Это – сибирские кедры, царское дерево. Саженцы выращены в питомнике из крохотных орехов, их предназначение – восполнить лесной фонд, который несет потери по разным причинам. Как это ни печально осознавать, но до сих пор происходит необдуманное уничтожение лесов из-за вырубок, лесных пожаров, экологических воздействий.

Но есть добровольцы, которые присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология». Она стартовала в 2019 году, и с каждым годом в ней все больше участников. За два предыдущих года уже высажено 82 миллионов деревьев. Конкретно в Красноярском крае в этом году благодаря акции «Сохраним лес» в крае стало на 70 тысяч деревьев больше.

Директор фанпарка Елена Гаврилова мотивирует коллектив личным примером. Фото: министерство лесного хозяйства Красноярского края

Глобальная цель акции – 5 миллиардов новых деревьев к 2030 году по всей России. Высадки проходят не только в черте лесов, но и на аллеях и в парках на территории населенных пунктов. И благодаря тому, что главные участники – волонтеры, приходит осмысление важности самой идеи о сохранении зеленого богатства страны.

На этот раз местом встречи волонтеров стала окраина поселка Березовка, по задумке местных властей здесь позже благоустроят сквер. При поддержке «Норникеля» высажено 500 крупномерных саженцев сибирского кедра. В акции приняли сотрудники и корпоративные волонтеры компании, фанпарка «Бобровый лог» (входит в структуру «Норникеля»), сотрудники Маганского лесничества, краевого Лесопожарного центра, волонтерского студенческого корпуса, представители центрального оргкомитета акции – итого более 100 человек.

- Мы не могли не поддержать акцию «Сохраним лес», поскольку ее цели полностью совпадают с теми задачами, которые ставит перед собой «Норникель». Сохранение живой природы и поддержание биоразнообразия, сокращение углеродного следа и негативных последствий изменений климата – каждый из этих пунктов имеет для нас огромную важность и прописан в новой экологической стратегии компании, - рассказала Елена ГАВРИЛОВА, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог».За несколько часов все привезенные кедры уже были рассажены ровными рядами. Перезимовав, они пойдут в рост и через десяток лет превратятся в полноценный молодой кедровый бор.

Осень - лучшее время для посадки деревьев. Фото: министерство лесного хозяйства Красноярского края

Представитель центрального оргкомитета акции «Сохраним лес» Иван ЛЕБЕДИНЦЕВ также отметил:

- Акция «Сохраним лес» вносит огромный вклад в лесовосстановление по всей стране. Мы активно работаем с бизнесом, «Норникель» – это та компания, которая всесторонне поддерживает акцию в регионах своего присутствия. Это очень ценный вклад, потому что со стороны компании и подключаются корпоративные волонтеры, и предоставляется посадочный материал.

Здесь нужно подчеркнуть, что для «Норникеля» участие в подобных экологических акциях – это часть корпоративной политики. У въезда в город Мочегорск (Мурманская область), где также находится одна из производственных площадок компании, высажено этой осенью 200 саженцев ивы и березы.

Для «Норникеля» участие в подобных экологических акциях – часть корпоративной политики. Фото: министерство лесного хозяйства Красноярского края

Второй год подряд компания поддерживает всероссийскую акцию «Сад памяти», в рамках которой по всей стране планируется посадить 27 миллионов деревьев – по одному в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Волонтерами компании уже высажено более 2 тысяч деревьев.

Алексей Панов, министр лесного хозяйства Красноярского края отметил по итогам работы в Березовке:

- Сегодня мы заложили основу будущего сквера, который планируется назвать «Кедровый». Очень рад, что акцию «Сохраним лес» активно поддерживают волонтеры, студенты и школьники, промышленные предприятия. Увеличение объемов воспроизводства лесов является одним из приоритетов новой лесной политики, которая реализуется в крае по инициативе губернатора Александра Усса.