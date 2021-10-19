Осенние каникулы в школах Красноярска 2021: когда начнутся, даты Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый учебный год в Красноярске начался по расписанию – 1 сентября. Однако даты школьных каникул в некоторых учреждениях разнятся. Где-то ученики и вовсе уже успели отдохнуть. Рассказываем, когда начнутся осенние каникулы в школах Красноярск 2021.

Ученики школ, ведущих обучение в модульном режиме (5 недель учебы, 1 - каникулы), уже успели отдохнуть. Школьники были на каникулах с 9 по 17 октября. Однако таких школ в городе лишь 3. Большинство работает по традиционной схеме.

Когда школьники уйдут на осенние каникулы в Красноярске 2021

Школьники, обучающиеся в учреждениях, работающих по четвертной системе, будут на каникулах с 1 по 7 ноября. Однако, как сообщают в управлении образования Красноярска, окончательное решение остается за конкретной школой.

Так, две красноярские школы решили сдвинуть даты осенних каникул. Ученики школы №137 будут отдыхать с 28 октября по 4 ноября 2021 года. А школы №93 – с 31 октября по 8 ноября.

Добавим, что коррективы в даты осенних каникул в школах Красноярска может внести коронавирус. Однако пока информации об этом нет.