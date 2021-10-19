Полуторагодовалый малыш пострадал, уронив утюг на аэрозольный баллончик в Якутии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полуторагодовалый малыш из Якутии уронил утюг, по стечению обстоятельств - на аэрозольный баллончик в одном из частных гаражей поселка Хатассы. Как рассказали «Комсомольской правде» в МЧС, в результате вспышки пострадали три человека, ребенок в их числе.

Все произошло вечером 18 октября. Полуторагодовалый малыш находился в гараже с двумя взрослыми, когда в поле его зрения попал утюг. Ребенок схватил бытовой прибор, но удержать его не смог, утюг выпал из рук малыша и попал на большой аэрозольный баллон, находившийся в гараже. В результате произошел хлопок.

Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в котельной части гаража. Когда специалисты приехали на место ЧП, то пожара не обнаружили.

Взрослые и ребенок пострадали после возникшей вспышки, их передали в руки медикам. Врачи приняли решение о госпитализации всех троих. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. На ЧП среагировали 2 единицы пожарной техники 7 человек личного состава МЧС и противопожарной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При пожаре в Якутии погибли двое малышей

В селе Хатассы, Якутия, произошла страшная трагедия. После пожара погибли двое маленьких детей. Как сообщают в Следкоме, одной девочке было 2 года, а второй всего год. ЧП случилось вечером 25 мая, пожарные получили сообщение, что загорелся 1-этажный частный дом. Спасатели были на месте через 9 минут. Как рассказывают в пресс-службе МЧС, когда на место происшествия прибыло первое подразделение, то дом горел открытым огнем. (Подробнее)

Трагедия в Хакасии: 10 летняя девочка погибла от удара током

Трагедия в Таштыпском районе Хакасии: в минувшую субботу 22 мая там от удара током погибла 10-летняя девочка. По результатам проверки следователи выяснили, что это не могло быть несчастным случаем. Ребенок погиб в результате преступного недосмотра и халатности со стороны взрослых. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Предварительную версию случившегося «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. (Подробнее)