В Красноярском крае завершилась модернизация самой северной и уникальной Усть-Хантайской ГЭС

В Красноярском крае завершилась модернизация самой северной и уникальной электростанции. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

18 октября на севере Красноярского края произошло скромное по масштабам, но огромное по значимости событие. После модернизации на Усть-Хантайской ГЭС запущен седьмой, последний по счету, гидрогенератор. Таким образом, начатая в 2012 году реконструкция гидроэлектростанции завершилась.

В ответственный момент пусковую кнопку нажал генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин – и агрегат заработал, зашумел, плавно набирая обороты. Через несколько секунд появился сигнал, что гидрогенератор подключился к системе. Наконец, электростанция вышла на заданную проектную мощность – с 411 МВт на 511 МВт с максимальной годовой выработкой на уровне – 2,4 млрд. кВт/ч.

КПД нового оборудования приближается к 95%. Инвестиции составили 7,5 миллиардов рублей.

Усть-Хантайская ГЭС – один из ключевых элементов таймырской энергосистемы, функционирующей в крайне суровых климатических условиях. Основная ее задача – обеспечивать электроэнергией Таймыр и, в первую очередь, Норильск с его промышленными объектами, Дудинку и Игарку.

Генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин (в центре) заглянул в диспетчерскую. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Энергосистема региона территориально и технологически изолирована от единой энергетической системы России, что предъявляет к ней повышенные требования по надежности и стабильной работе. Модернизация велась постепенно, на действующем объекте – а это дополнительная ответственность и на строителей, и на эксплуатационный персонал. Сегодня вместо старых поворотно-лопастных машин производительностью 63 МВт установлены новые радиально-осевые, производительность которых 73 МВт. При этом повышается надежность и устойчивость энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

В процессе реконструкции специалисты столкнулись с уникальными по сложности задачами, включая логистическую: доставка оборудования сюда возможна всего несколько месяцев в году, в летнюю навигацию. Так что приходилось планировать все заранее. Когда год назад запускали предпоследний агрегат, на складе станции уже были припасены 800 тонн необходимого оборудования и материалов для последнего.

Машинный зал Усть-Хантайской ГЭС. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Модернизация энергосистемы – один из основных приоритетов для «Норникеля». Компания делает ставку в долгосрочной перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано с общим стремлением реализовывать максимально экологичные проекты. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании, - подвел итог вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.

В свою очередь гендиректор НТЭК Сергей Липин отметил:

- Запуск нового гидрогенератора и реализация проекта по реконструкции Усть-Хантайской ГЭС в целом оценивается как знаковое событие для энергетической отрасли страны. За время эксплуатации новых гидроагрегатов отмечена устойчивая и надежная работа на всех режимах в соответствии с заявленными характеристиками.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Отметим, что обновление энергетических активов позволило «Норникелю» произвести первую партию углеродно-нейтрального никеля объемом 5000 тонн. Она доставлена для реализации на склад в Роттердаме, который имеет сертификацию Лондонской биржи металлов.

Онлайн из Москвы на церемонии запуска присутствовали министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор Красноярского края Александр Усс.

- Цели модернизации ГЭС – не только повышение надежности в условиях Крайнего Севера. Не только увеличения коэффициента полезного действия, мощности, выработки электроэнергии. Но и снижение углеродного следа, ведь гидроэлектроэнергия замещает собой энергию, выработанную тепловыми станциями, - подчеркнул Николай Шульгинов.

Глава региона отразил не только повышение устойчивости энергосистемы и экологический эффект. Здесь играет большую роль и потенциальное участие в инвестиционных проектах, которые в настоящее время набирают обороты на севере Красноярского края:

- Особенно значимо для нас, что Таймыр – это устойчиво развивающаяся территория российского значения. И модернизация Усть-Хантайской ГЭС создает энергетические предпосылки для наращивания экономической активности и использования этой электроэнергии для иных видов деятельности.

Директор Усть-Хантайской ГЭС Алексей Потапов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Завершая реконструкцию Усть-Хантайской ГЭС, «Норникель» не прекращает свои инвестиции в энергетику. Сегодня в состоянии пуско-наладки находятся агрегаты на ТЭЦ-2 в Норильске. В течение 5 лет компания планирует ввести в эксплуатацию 2 новых парогазовых блока на ТЭЦ-3 в Кайеркане. Также вкладываются инвестиции в объекты тепло и водоснабжения.

А также – это нужно подчеркнуть особо – завершив работу на Усть-Хантайской ГЭС, компания приступает к модернизации Курейской ГЭС, крупнейшей электростанции в Таймырской энергосистеме. Ее установленная мощность составляет 600 МВт, проектная среднегодовая выработка – 2,62 миллиардов кВт/ч. В машинном зале установлено пять гидроагрегатов по 120 МВт каждый.

Вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров отвечает на вопросы журналистов: интерес к событию велик. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Немного истории

Хочется отметить историю Усть-Хантайской ГЭС. Станция уникальная тем, что была первой в мире, построенной за Полярным кругом и при этом вырублена в скале. Ее начали возводить в мае 1963 года, не останавливались даже в самые сильные морозы, достигавшими 60 градусов. Да и сама река Хантайка имеет бурный нрав. Взрывами пробивали прочный камень. В 70-м году был запущен первый агрегат. А в 1975 году она была полностью сдана в промышленную эксплуатацию. Уникальный опыт возведения плотины сегодня изучают во всем мире.

Своенравная река Хантайка, которую усмирили гидростроители Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Масштабы станции впечатляют: высота плотины – 72 метра, а ширина 420 метров. Площадь Хантайского водохранилища – 1 560 квадратных километров, а максимальная глубина – до 56 метров. Для обслуживания станции был построен поселок Снежногорск, который сейчас входит в городской округ Норильск. Сегодня здесь живут почти 670 человек. До Норильска из Снежногорска по прямой около 180 километров.

Сегодня Усть-Хантайская ГЭС является структурным подразделением Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу «Норникель».