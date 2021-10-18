94-летний красноярский бегун преодолел 5 километров на пробеге «Енисей-батюшка». Фото: admkrsk.ru

16 октября 94-летний красноярский спортсмен Александр Веретнов пробежал 5 километров на легкоатлетическом мероприятии «Енисей-батюшка». Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска на старт полумарафона вышли 260 человек, на дистанции 5 километров – 152 человека.

Александр Николаевич Веретнов стал самым возрастным участником. Ему удалось не просто преодолеть дистанцию 5 км, но и сделать это быстро – за 54 минуты 17 секунду. В администрации отмечают, что, несмотря на возраст, спортсмен часто участвует в забегах на 5 километров и больше.

- Сегодня на финише участники забега аплодировали нашему ветерану. Он заслуживает восхищения и уважения, - сказал руководитель главного управления по физической культуре и спорту мэрии Валерий Черноусов.

Дистанцию 5 км быстрее все преодолел Егор Матвеенко – за 16 минут 15 секунд. Абсолютным же победителем среди мужчин стал Тимофей Дадыко. Он преодолел полумарафон за 1 час 10 минут. Среди женщин победу праздновала Наталья Аристархова с результатом 1 час 16 минут.

Фото: admkrsk.ru

- На финише все участники получили эксклюзивные памятные медали. Кроме того, победителям и призерам на обеих дистанциях вручили медали за 1,2,3 места от главного управления по физической культуре и спорту, а также денежные сертификаты от партнеров, - добавили в мэрии Красноярска.