«Достал кольцо за 19 рублей и сказал: «Выходи за меня»: красноярцы обсуждают свадьбу журналиста Ильи Сураева. Фото: silch_co

Красноярцы уже второй день обсуждают свадьбу красноярского медиаменеджера Ильи Сураева и его возлюбленной Екатерины Сильченко. Молодые люди не стали заморачиваться с нарядами, ресторанами и толпой гостей, и отметили все довольно скромно. Словом – до дня рождения Блиновской чуток не дотянули.

Как рассказала теперь уже супруга Сураева, предложение Илья сделал в центральном Парке Нью-Йорка:

- Вдруг Илья достал из сумки кольцо из магазина «Тигрушка» за 19 рублеи и сказал: «выходи за меня?» Я ответила: «может, не надо?» Договорились, что я подумаю и ответ скажу те теньке в загсе.

17 октября молодые пришли в ЗАГс в джинсах, и поставили свои подписи, обойдясь без пафосных речей и вот этого всего… Затем молодожены отправились в СПА, а вечер провели под «Иоланту» Чайковского.

- Лучше свадебки не придумаешь. Можете поздравлять, - подытожила Екатерина.

От редакции «КП-Красноярск» передаем искренние поздравления! Желаем вечной взаимной любви, счастья и благополучия.

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