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18 октября 2021 9:25

Чартеры из Красноярска в Турцию продлили на всю зиму

Чартерная программа в Турцию для красноярцев будет продлена до 23 марта
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
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Чартерная программа в Турцию для красноярцев продлена на всю зиму.

Чартерная программа в Турцию для красноярцев продлена на всю зиму.

Фото: Ася ЖУКОВА

Отличная новость для туристов: чартерный сезон в Турции для красноярцев продлили на всю зиму – до 23 марта! Об этом сообщила «Комсомольской правде – Красноярск» руководитель турагентства «Анекстур» Ольга Кирюшина.

Напомним, раньше чартерная программа в Турции для жителей Красноярска завершалась уже в конце октября. Позже улететь в Стамбул или, скажем, Анталью было можно, но уже регулярным рейсом, а это совсем другие расходы.

Теперь отдохнуть на курортах Турции жителям Красноярска можно круглый год.

Теперь отдохнуть на курортах Турции жителям Красноярска можно круглый год.

Фото: Ася ЖУКОВА

Однако с нынешнего года все изменилось: появилась зимняя полетная программа в Турцию. Авиакомпания Azur Air будет выполнять рейсы один раз в неделю - по пятницам, с 3 ноября по 23 марта.

- Закономерный вопрос: какие регионы лучше выбрать для отдыха в этот период? – продолжает Ольга Кирюшина. – На наш взгляд, это регионы Белек, Сиде и Аланья. Особенно такой отдых подойдет для любителей экскурсионных программ. А в Турции они шикарны, в том числе можно увидеть античный Сиде, и Калеичи (Анталья), и крепость 13 века в Аланье.

Богатая экскурсионная программа, горнолыжные курорты, - зимой в Турции есть, чем заняться. На фото - античный город Фазелис.

Богатая экскурсионная программа, горнолыжные курорты, - зимой в Турции есть, чем заняться. На фото - античный город Фазелис.

Фото: Ася ЖУКОВА

Если вы едете ради загара и купания, то возможность позагорать будет! Температура воздуха колеблется от +20 до +25 градусов. А для купания можно выбрать отель с подогреваемым бассейном.

Традиционно зимой Турцию любят посещать любители спорта и спортивных мероприятий. Множество отелей предоставляют огромные возможности для активного отдыха, футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты.

А для купания зимой можно выбрать отель с подогреваемым бассейном.

А для купания зимой можно выбрать отель с подогреваемым бассейном.

Фото: Ася ЖУКОВА

ВАЖНО

ЦЕНА ВОПРОСА

- Цены стартуют от 28 000 на человека на неделю за отдых в отеле 4*. Если выбираете отель с открытым подогреваемым бассейном, обычно это отели высокого уровня 5*, прекрасная возможность попробовать шикарный сервис по выгодным ценам. Зимой цены стартуют от 38 000 на человека за неделю, конечно же «все включено», - говорит представитель турагентства.

А еще Турция - это приятные гастрономические впечатления.

А еще Турция - это приятные гастрономические впечатления.

Фото: Ася ЖУКОВА

Также не забываем про традиционные периоды высокого спроса - это школьные и новогодние каникулы, праздники 8 марта и 23 февраля. Эти временные периоды лучше бронировать заранее, ведь из-за большого спроса на эти даты цены могут быть выше.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ