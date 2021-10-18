В Красноярском крае в Железногорске разбираются с причинами массового заболевания учеников

Народные избранники задали ряд вопросов директору образовательного учреждения, а с недавнего времени и своему коллеге по депутатскому корпусу, Владимиру Люто. Прежде всего, их интересовало, установлена ли причина заболевания, и меры, принимаемые образовательным учреждением по предотвращению кишечной инфекции.

Напомним, 8 октября появились первые сообщения о распространении кишечной инфекции в начальных классах школы №100. Руководство приняло решение о переводе младших классов на дистанционное обучение. 11 октября число заболевших достигло 56 человек. Симптомы появились и у старшеклассников. Четверо детей были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По информации Межрегионального управления №51 ФМБА России, у 29 обратившихся детей выявлены норо- и ротовирусы, установлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

В настоящее время на «дистант» переведены все школьников с первого по одиннадцатый классы. Весь персонал школы, включая учителей и работников кухонного блока, прошёл медицинское обследование у врача-инфекциониста и сдал необходимые анализы. В образовательном учреждении проведены 3 специальных дезинфекционных обработки: две – санитарными службами, одна – персоналом школы.

По словам заместителя главы ЗАТО по социальным вопросам Евгения Карташова, единичные случаи заболевания появились в других школах. Ситуация на контроле мэрии. Были организованы проверки нескольких учреждений дополнительного и общего образования на предмет соблюдения санитарно-гигиенических требований, руководителям школ, детских садов и допобразования поручено провести дополнительный инструктаж.

Как уточнили в мэрии, ситуация в школе №100 стабилизируется. По состоянию на 14 октября сведений о новых заболевших не поступало. Тем не менее, до 16 октября учебное заведение находится «на удалёнке». Вернутся ли ученики за парты на следующей неделе, будет известно после получения результатов исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.