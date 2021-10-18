Аналитики выяснили, что бесит красноярцев в работе общественного транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики ЦУРа (Центра управления регионом) Красноярского края проанализировали комментарии красноярцев в соцсетях. Они выяснили, что больше всего бесит жителей региона в работе общественного транспорта.

Автобусы без кондуктора

Красноярцы недоумевают, как водитель одной рукой может рулить, а другой принимать оплату?

- Автобусы ездят без кондуктора. Страшно смотреть, как водитель одной рукой рулит, а другой выдаёт сдачу. Так точно можно делать?

В ЦУР объясняют, что оплата проезда напрямую водителю – это не нарушение. С экипажами даже проводятся специальные инструктажи, где водителям объясняют, что делать, если приходится выходить на линию без кондукторов.

Долгие интервалы движения

Фото: Ася ЖУКОВА

- Стою на остановке и жду маршрут по 40 минут. Я опаздываю на работу, а водитель нарушает интервал движения. Куда жаловаться?

Специалисты советуют запомнить госномер автобуса, которого вам пришлось ждать долго и позвонить диспетчерскую службу красноярского дептранса.

Отсутствие дезинфекции салона

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Маршрут не обрабатывают! Хотя коронавирус никуда не ушёл!

По правилам, перед выходом на линию, экипаж должен продезинфицировать в салоне поручни, стены и все контактные поверхности с помощью обеззараживающего средства. В течение дня салон транспорта должен проветриваться.

Если же вам кажется, что экипаж не делает всего необходимого, можно написать комментарий в одном из городских сообществ и указать номер маршрута и госномер автобуса, троллейбуса или трамвая.

Требование оплаты наличными

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кондуктор может требовать оплату наличными, только если есть технический сбой. В случае если по технической части все в порядке, но от вас требуют наличные, можно позвонить на обслуживающее предприятие по номеру, указанному в салоне.

Само собой, необходимо назвать номер маршрута и госномер транспортного средства.

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