«Губернским аптекам» удалось уйти от дополнительных расходов благодаря нацпроекту по повышению производительности труда

В «Губернских аптеках»оптимизировали процесс обеспечения розничной сети товарами со склада. Фото предоставлено компанией

«Губернские аптеки» стали первым участником нацпроекта в Красноярском крае из отрасли торговли и фармацевтической сферы.

Генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова:

– Спасибо правительству края за возможность компании войти в нацпроект. Для нас это своевременная и востребованная история, так как рынок требует быть конкурентными, а ужесточение законодательства вынуждает к новым операциям и, соответственно, дополнительным расходам. К примеру, в прошлом году начал действовать федеральный закон об обязательной маркировке лекарственных средств. Если бы не оптимизация процессов на складе, этот функционал выполняли бы непосредственно аптеки. В таком случае фармацевты тратили бы больше времени на приемку товара, уделяя меньше внимания работе с посетителями, и мы бы столкнулись либо с проблемой ухудшения качества сервиса, либо с необходимостью увеличить штат аптечных сотрудников для исполнения этого функционала. На этапе вхождения в нацпроект планировалось, что благодаря оптимизации процессов сеть снизит расходы, но сейчас мы понимаем, что нам удалось избежать их увеличения.

В течение полугода рабочая группа компании под управлением эксперта Федерального центра компетенций Оксаны Ивановой изменяла и улучшала все процессы на складе. Рабочей группе проведено обучение по программам «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Картирование», «5С на производстве», «Производственный анализ».

Рабочая группа полгода изменяла и улучшала все процессы на складе. Фото предоставлено компанией

- В марте мы разобрали все наши процессы, перемещения по секундам. Каждый член команды выписал те проблемы, которые обнаружил. Затем группа сверилась друг с другом и определила узкие места. С учетом новых знаний, подсказок эксперта мы решили проблемы и достигли, по нашему мнению, впечатляющих результатов, - рассказал директор по логистике Тимофей Ерилин.

В частности, удалось оптимизировать процесс приема передачи заказа между отделами – расстояние движения ЗАКАЗА от места сборки до места промежуточного хранения сократили более чем в два раза. Время протекания процесса соответственно также сократилось - с 45 минут до 21 минуты. Благодаря организации системы адресного хранения заказов в отделе транспортной логистики сократилось количество межоперационных запасов потока. Все процессы на складе стандартизировали: сборку и упаковку заказов для розничных точек, приема передачи заказа между отделами хранения и транспортной логистики, работу с транзитными заказами. Были организованы рабочие места для 100 % рабочего персонала коммерческого аптечного склада, организованы места стоянки грузоподъёмных механизмов.

Одним из самых действенных и демократичных решений рабочей группы стал запуск системы подачи предложений по улучшениям от персонала. На сегодня подано уже более 20 предложений, самые продуктивные уже принимаются в работу.

Начальник управления проектной деятельности Правительства Красноярского края Анна Гарнец:

- Для региона национальный проект имеет особое значение, потому что он ориентирован на деятельность компаний и на улучшение эффективности производственных процессов. Положительный опыт внутри нацпроекта можно использовать как образец на аналогичных предприятиях. Я думаю, что полученный опыт станет для предприятия стимулом для дальнейшего применения на других участках.

Реализация нацпроекта в компании продлится еще полгода, вторым потоком станет процесс «Повышение производительности работы интернет-аптеки».

Для справки

Компания АО «Губернские аптеки» является крупнейшей сетью аптек Красноярского края, занимает лидирующие позиции на рынке фармацевтических услуг региона. 100% акций принадлежит правительству Красноярского края. В компании работает 2065 человек, сеть состоит из 363 аптек в 62 муниципальных образованиях Красноярского края и за его пределами.

Цель национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. В рамках мероприятий национального проекта эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), а также регионального центра компетенций или внешние консультанты бесплатно оказывают содействие предприятиям по оптимизации производственных процессов.