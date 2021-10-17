Погода в Красноярске на неделю 18-22 октября 2021: потепление, солнце, без осадков

На новой неделе в Красноярске потеплеет до +12 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на неделю 18-22 октября 2021 порадует горожан. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, ожидается резкое потепление, а также солнце и отсутствие осадков.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем ожидается до +8 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. Сильного ветра не будет, порывы около 2 м/с. Ночи же останутся холодными, температура опустится до -2 градусов.

Во вторник дневная температура составит около +7 градусов. Будет так же малооблачно и без осадков. Сила ветра не изменится. Ночью похолодает до -1 градуса.

В среду днем столбик термометра поднимется до +9. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков, ожидается практически полный штиль. Однако ночью температура останется отрицательной – до -1 градуса.

В четверг днем воздух прогреется до +10 градусов. Ветер будет слабым – до 2 м/с. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без дождя и снега. Ночью температура опустится до 0 градусов.

Пятница ожидается самым теплым днем недели. Днем будет около +12 градусов и без осадков. Однако солнце спрячется за облаками, но ветер останется на уровне 2 м/с. Ночью ожидается положительная температура – до +1 градуса.