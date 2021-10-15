Экологичная пылеугольная электростанция обеспечит энергией промышленные объекты Сырадасайского месторождения на Таймыре

На первом этапе мощность электростанции составит 10 МВт, что является достаточным для работыпервой очереди обогатительной фабрики. Учитывая, что электростанция блочного типа и состоит из нескольких энергоблоков по 2,5 МВт, наращивание мощности производится с помощью установки дополнительных энергетических модулей. Это позволит в дальнейшем, по мере расширения фабрики,оперативно увеличивать ее мощность. Работать она будет на пылеугольном топливе из промежуточного продукта, полученного в процессе обогащения угля.

Уникальность электростанции заключается в применении жаротрубных паровых котлов, доставляемых на объект в максимальной заводской готовности, что очень важно в условиях Крайнего Севера. Также сжигание топлива будет происходить в особойгорелке с обратной тягой, которая позволяет достигнуть максимального сжиганиятоплива, а соответственно значительно уменьшить количество остающейся после горения золы. Попаданию золы во внешнюю среду будут препятствовать специальные циклоны-золоуловители.

«Это уникальная и, что особенно важно, экологичная технология в отличии от, например, мазутных станций или стандартных угольных ТЭЦ. Она соответствует высоким европейским экологическим стандартам и спокойно работают в Европе в городской черте, не принося никакого дискомфорта людям и вреда экологии. Все технологические решения нами строго соблюдены, пройдены экологические экспертизы и получены соответствующие заключения на строительство и функционирование объекта. Также важно, что топливо для работы станции мы будем получать на месте в процессе производства основной продукции (товарного угольного концентрата)», - рассказал генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

Он отметил, что вопросы экологии являются одними из основных при реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля. Компанией «Северная звезда» будут применяться новейшие технологии добычи, переработки и транспортировки продукции, направленные на исключение экологических рисков и минимизацию антропогенного воздействия на территорию. В частности, наряду с экологичной электростанцией, будут использованы системы улавливания угольной пыли на всех этапах производства, построены уникальные закрытые конвейеры для транспортировки продукции, судопогрузочная машина с закрытой системой подачи угля.Также в рамках реализации проекта планируется строительство ветропарка суммарной электрической мощностью 4 МВт для обеспечения электроэнергией потребителей морского порта «Енисей».

Указанные мероприятия полностью соответствуют принятой в компании экологической политике, главной целью которой является обеспечение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.