Чисто, аккуратно, цивилизованно

Фото: Красноярская рециклинговая компания

С начала года силами «Красноярской рециклинговой компании» установлено уже около 500 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

«Региональный оператор меняет баки и контейнеры в пределах лимита, заложенного в тариф: 1 % от необходимой валовой выручки в год.Это обязательства компании по установке и замене контейнерного оборудования, плановая работа, а не разовые акции – отметил Дмитрий Кузнецов, генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Выделяем баки безвозмездно там, где они полностью вышли из строя, либо по просьбам ответственных УК и ТСЖ, заботящихся о своих жителях. Так недавно мы обновили оборудование УК «Правобережная» на улице Рокоссовского в Советском районе. Они построили площадку для накопления ТКО по всем требованиям, а КРК выделила для нее контейнеры».

Фото: Красноярская рециклинговая компания

В компании также отметили, что прежде чем устанавливать контейнерное оборудование, обязательно учитывают несколько факторов: какой тип мусоровоза будет обслуживать данную территорию, есть ли рядом частный сектор, где зачастую дома отапливаются углём, и горячая зола – настоящее бедствие для пластиковых контейнеров, насколько велика нагрузка на контейнерную площадку, и только потом принимается решение – поставить металлический или пластиковый бак, а то и вовсе восьмикубовую мульду.

В планах «Красноярской рециклинговой компании» — ежегодно обновлять контейнерное оборудования и устанавливать дополнительные баки в рамках своих обязательств.