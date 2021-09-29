NordStar вошел в десятку лучших авиакомпаний Восточной Европы 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

У авиакомпаний тоже есть своя собственная главная награда. Хотя авиационный «оскар» и не имеет официального статуса, но получить его мечтают все. Это премия World Airline Awards, присуждаемая очень влиятельным британским консалтинговым агентством Skytrax. Частная компания специализируется на глобальной оценке качества услуг, в ее списках более 210 авиаперевозчиков и 65 аэропортов, так что попасть на первые позиции в рейтингах – это в прямом смысле слова взлететь выше всех.

Всегда приятно видеть в числе лучших отечественные имена и бренды. Стало известно, что на этот раз в рейтинг ведущих авиакомпаний Восточной Европы по версии Skytrax World Airline Аwards 2021 года были включены пять российских авиаперевозчиков. А компания NordStar заняла седьмую строчку в десятке самых-самых.

Рейтинг составляется на основе ежегодного исследования удовлетворенности пассажиров авиакомпаний. В связи с долгосрочным кризисом в мировой авиационной отрасли, вызванным пандемией коронавируса, онлайн-голосование проводилось почти два года: с сентября 2019 года по июль 2021 года. Исследование охватило более 350 авиакомпаний мира. В нем приняли участие авиапассажиры, представляющие более ста стран. Они оставили 13 миллионов верифицированных отзывов. Опросные листы были доступны на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках.

Кроме того, авиакомпания вошла в дополнительный рейтинг 10 лучших региональных авиакомпаний в Европе, заняв восьмое место среди авиакомпаний, связывающих прямыми маршрутам региональные центры.

- Авиакомпания NordStar впервые удостоена включения в отраслевой рейтинг такого уровня. Войти в десятку лучших авиакомпаний макрорегиона Восточная Европа от Skytrax World Airline Awards для нас большая честь и высочайшая оценка. В текущем периоде это не просто признание среди большого числа других авиакомпаний, но прежде всего результат нашей огромной внутренней работы по формированию высокого уровня сервиса, комфорта и обеспечения безопасной для здоровья среды, что особенно актуально в сегодняшнее непростое время, - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

NordStar входит в группу компаний «Норильский никель». С 2017 года после прохождения международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). С 2019 года является членом Международной ассоциации воздушного транспорта IATA – крупнейшей и наиболее влиятельной глобальной ассоциации авиаперевозчиков. В 2019 и 2020 годах авиакомпания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам проведения национальной премии «Транспортная безопасность России».

География полетов NordStar насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются столичный «Домодедово» и «Красноярск». Фактически это самый крупный переводчик в Красноярском крае с регулярными рейсами более чем по 20 направлениям. А в период повышенного спроса открывает направления на юг России – в Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар.