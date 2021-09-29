«Принесу нож и 1 октября всех вырежу»: в Красноярске студент угрожал расправой своим однокурсникам

Один из студентов ходил по корпусу и говорил, что вырежет или расстреляет всю свою группу Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 29 сентября, на проходной Красноярского техникума железнодорожного транспорта тревожно. Установили рамку, студентов пропускают через металлоискатель, тщательно проверяют студенческие билеты, чтобы ничего опасного внутрь не пронесли. Это не паника, а, назовем это так: меры предосторожности. Накануне, 28 сентября там произошло ЧП.

Как рассказала «ТВК Красноярск» близкая родственница одной из студенток техникума, там проходило мероприятие для первокурсников. Один из студентов ходил по корпусу и говорил, что вырежет или расстреляет всю свою группу. И даже называл дату – 1 октября. Возможно, его обижали, коллектив только сформировался, а он не смог найти общий язык со всеми. Педагоги увели его к психологу, там с ним побеседовали. И вроде как на этом дело завершилось. Полицию при этом никто вызывать не стал.

Тем не менее, сегодня информация вышла за пределы учебного заведения. Видимо, поэтому и решено спешно установить металлоискатель на входе в здание и усилить охрану. Руководство техникума, а также института, в состав которого он входит как структурное подразделение, комментировать случившееся отказываются. Также воздерживаются и в полиции, но наверняка там проводят проверку. После произошедшей трагедии в Пермском университете подобные сигналы необходимо тщательно изучать.

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