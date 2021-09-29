Оксана Ларионова: С этого года дети-сироты смогут покупать себе квартиры с помощью государственных жилищных сертификатов

Первые жилищные сертификаты красноярские дети-сироты получат до конца ноября. Об этом рассказала депутат городского Совета Оксана Ларионова. По словам Ларионовой, ранее приобретением квартир для этой категории граждан занимался муниципалитет. Процедура покупки всегда была довольно сложной и долгой, а детей-сирот в очереди на недвижимость с каждым годом становится всё больше. На сегодня только в Красноярске в очереди на жильё уже стоят почти три тысячи детей. Эта цифра в ближайшее время может значительно вырасти из-за изменений в федеральном законодательстве, которое с прошлого года разрешило детям-сиротам обращаться за квартирой, если они ещё не воспользовались этим правом. Такая возможность существует и для тех, кому более 23 лет.

Как поясняет Ларионова, в начале этого года из регионального бюджета были направлены деньги на покупку недвижимости в краевом центре всего для 350 сирот. Но и с их приобретением возникли сложности. Пока город проходил все необходимые процедуры, формировал лоты для торгов, объявлял аукционы, средняя цена на жильё выросла почти на 40 процентов.Выделенных денег оказалось недостаточно, муниципалитету пришлось добавлять недостающую сумму из своейказны. А с помощью жилищного сертификата купить квартиру будет проще, времени на оформление сделки будет уходить меньше, человек сможет самостоятельно подбирать подходящие варианты по оптимальной цене.

Как отмечает Ларионова, есть и ещё один важный нюанс. По закону сиротам положено благоустроенное жильё площадью в 33 квадратных метра, на рынке недвижимости таких квартир очень мало. За жилищный же сертификат можно купить больше квадратных метров, добавив к нему собственные или заёмные деньги, средства материнского капитала.

«Проблема жилья для сирот очень острая,и жилищные сертификаты – один из способов, который поможет очереди двигаться быстрее. Идею предоставлять детям-сиротам сертификаты два года назад предложили депутаты Красноярского горсовета. Тогда мы изучили опыт других регионов, выяснили, что подобные программы успели хорошо себя зарекомендовать. Надеюсь, что и у нас сертификаты также окажутся самым простым для детей-сирот путём решения жилищного вопроса. Заявителей пока чуть больше 30. Заявки находятся на рассмотрении в краевом министерстве строительства, документы проверяются. Чтобы получить сертификат, недостаточно быть сиротой. Нужно ещё быть трудоустроенным, не иметь задолженностей по налогам, сборам и алиментным обязательствам, предоставить справку из психоневрологического и наркологического диспансеров», - говорит Оксана Ларионова.

Депутат отмечает, что, несмотря на сложность получения сертификата, у этой программы масса плюсов. С сертификатами будет проще всем – не только покупателям, но и продавцам. Сейчас продавцу квартиры –физическомулицу нужно пройти те же процедуры, что и юридическому лицу, чтобы реализовать свою недвижимость с аукциона. Большое количество формальностей, таких, например, как получение усиленной электронной подписи, мешает физлицам выходить на этот рынок, им легче найти покупателя среди физлиц. Получается, что на сегодня часть квартир, которые потенциально могли бы стать жильём для детей-сирот, оказываются за бортом.

Кроме того, покупка квартир по сертификатам может повлиять и на решение другой острой проблемы – помочь детям-сиротам адаптироваться в самостоятельной жизни. «С сертификатами у детей, оставшихся без попечения родителей, становится ещё больше шансов попасть в обжитой дом, где соседи помогут им стать более самостоятельными и ответственными», - говорит депутат.