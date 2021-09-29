С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск

Новая МРД расположена вдоль взлетно-посадочной полосы и предназначена для перемещения самолетов без помех для других воздушных судов при взлетах и посадках. Ее протяженность составляет около 2,7 километра, общая площадь покрытия – 158 808 квадратных метров. Торцы взлетно-посадочной полосы соединены с МРД, обустроено три примыкания, что позволяет увеличить пропускную способность аэропорта.

Красноярский цементный завод поставлял продукцию для нужд аэропорта в период с 2017-го по 2021-й годы. За пять лет отгружено 45 902 тонны качественного сертифицированного цемента ПЦ 500-Д0-Н. Вещественный, химический состав, физико-механические характеристики стройматериала соответствуют всем требованиям ГОСТ.

ПЦ 500-Д0-Н производится на основе клинкера нормированного состава с ограниченным содержанием трехкальциевого алюмината, благодаря чему широко применяется в производстве высокопрочных бетонов дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, мостовых конструкций.

«Открытие магистральной рулежной дорожки – знаковое событие для города и края. Приняв участие в строительстве этого важного объекта, Красноярский цементный завод внес свой вклад в повышение уровня безопасности полетов, увеличение пропускной способности аэропорта и повышение качества жизни в регионе», – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.