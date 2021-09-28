Обиделась на просьбу «пососаться» с Ургантом: Мироненко обвинила Собчак в непрофессионализме после поста с подколом в адрес Блиновской

Елена Мироненко, Ксения Собчак и Елена Блиновская. Фото: Мария ЛЕНЦ, Борис КУДРЯВОВ, Михаил ФРОЛОВ

В августе Елена Блиновская - коуч и автор популярного марафона личностного роста, а также супруга инвестора красноярских ресторанов Seabass & Sauvignon и Dog Osminog Алексея Блиновского отмечала свой день рождения.

Праздник запомнился огромным количеством звезд российской эстрады и скандалом, когда не совсем трезвая именинница попросила ведущих Ивана Урганта и Ксению Собчак «пососаться». На бизнес-леди сразу же свалилась тонна хейта, а на Урганта и Собчак – волна непонимания, как такие уважаемые люди могли вляпаться в это?

Из инстаграма Ксении Собчак

Но история вроде как забылась, пока о ней не напомнила экс-министр культуры Красноярского края, а ныне директор Московского драмтеатра Елена Мироненко. Она заметила в инстаграме Собчак интересный пост. Журналистка и ведущая составила список слов-маркеров по которым «безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам «магический коучинг».

Среди этих слов как раз те, что любит использовать коуч Блиновская: «Я в потоке», «Я в принятии», «Я в моменте» и так далее. Собчак не указала, кого конкретно имела в виду, но Мироненко все поняла сразу – это скрытая обида на Блиновскую за позор на всю страну. Свои мысли она выразила в блоге, где обвинила Ксению в непрофессионализме, параллельно «пройдясь» по известному «коучу»:

- Я не разделяю убеждений Блиновской. Именно по этой причине я никогда бы не села с ней на одном гектаре. Однако, если твои убеждения позволяют связаться с человеком, получать от него деньги, работать на него, то и в дальнейшем ты больше не открываешь рот. Это и есть профессиональная этика, - написала Мироненко.

Елена и Алексей Блиновские Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом Мироненко несколько раз назвала Блиновскую «марафонщицей». Для тех, кто не в курсе. Выражение имеет двойной смысл: экс-министр Мироненко с одной стороны этим словом иронично указала на «марафон желаний», который Блиновская активно рекламирует. Другое же значение связано с приемом веществ. Кому интересно, могут загуглить.

Она также сравнила работу Собчак с работой «прислуги»:

- Профессионалы выполнили свою работу, ничего не видели, ничего не слышали и никому ничего никогда не скажут. Обслуга же обязательно не протрёт зеркало, а потом обсудит с товарками всё, что увидала в доме - гардероб жены, любовницу мужа, глистов хозяйской собаки и так далее. А может, даже ещё и на передачу в телевизор сходит, чтобы о тайнах дома узнала вся страна. Не спорю с тем, что марафоны в моменте и одновременно в потоке -- это и смешно до слёз, и противно, и больно. Но смешно и противно Ксении должно было быть до дня рождения марафонщицы, а вот словесный понос после оплаты демонстрирует уже отсутствие профессиональной этики.

Однако точно сказать, кого имела в виду Ксения невозможно. Вполне вероятно, что она описала собирательный образ всех «коучей», «тренеров личностного роста» и прочих «детоксеров». И это действительно смешно, если бы не одно но…

Экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам Мироненко, Собчак не так давно сама нет-нет, да произносила слова из собственного списка, причем не кому-нибудь, а собственному мужу – Максиму Виторгану:

- Особенно смешно тут сказал Максим Витогран, вспомнивший, что все эти фразы он неоднократно слышал от самой Ксении.

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Елена Блиновская – личность известная и во многом скандальная. Будучи известным на всю страну коучем и автором различных тренингов, к тому же приходится супругой одному из крупнейших красноярских рестораторов Алексею Блиновскому, который является инвестором таких проектов, как Seabass & Sauvignon и Dog Osminog. (подробнее)