Чистые реки, чистые берега: «Красноярская рециклинговая компания» поддержала экоакцию «День Енисея»

25 сентября на острове Молокова было весело и интересно – несмотря на то, что погода не особенно располагала к прогулкам на свежем воздухе. Участники проекта «День Енисея» приводили в порядок территорию вдоль береговой линии.

«Мы проводим «День реки» уже десять лет, но в этом году впервые его участники в десяти разных точках страны одновременно вышли на берега и провели масштабную уборку. География акции растёт, многие волонтёрские команды участвуют в ней из года в год. Всё это говорит о том, что «День реки» стал значимым событием, объединяющим усилия местных властей, партнёров и, главное, неравнодушных людей, вносящих свой вклад в сохранение чистоты и подающих землякам пример ответственного отношения к природе», — рассказал Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

В генеральной уборке берега Енисея приняли участие 12 команд от красноярских предприятий, учебных заведений и неравнодушных горожан. Общими усилиями собрали 79 мешков или 6,5 тонны мусора – целый вагон! Причем отдельно собирали все, что можно направить на переработку, – пластик, стекло и металл. Пластиковых отходов в итоге набралось на 15,5 мешка, металла и стекла – на 21.

Спецтехнику для вывоза собранных отходов предоставила «Красноярская рециклинговая компания». Один мусоровоз вывез мусор на лицензированный полигон, второй – пластик на переработку. Металл и стекло с острова на специальные пункты сбора вторсырья вывезли партнеры акции "День реки", вместе с которыми «КРК» реализует на вверенной территории программу по раздельному сбору ТКО.

«Уже почти три года наша компания работает как оператор по обращению с ТКО в левобережной технологической зоне Красноярска. Всё это время мы поддерживаем экологические акции и проекты, которые проходят на нашей подведомственной территории. Причём не только предоставляем спецтехнику, но и выставляем собственную команду, принимаем активное участие в субботниках и подобных мероприятиях. Наша команда нередко занимает призовые места в соревнованиях волонтёров, а сегодня она стала первой!», – отметила руководитель отдела по связям с общественностью «КРК» Юлия Комиссаренко.

Она также уточнила, что участие «Красноярской рециклинговой компании» в подобных мероприятиях — это гарантия того, что весь собранный мусор будет доставлен по назначению: пластик, стекло и металл – на переработку, ТКО – на лицензированный полигон.