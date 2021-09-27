В Красноярске общего перевода школьников на дистанционное обучение не будет Фото: ИВАНОВА Диана

Школьников вновь начали переводить на дистанционное обучение. Причина та же: чтобы предотвратить риск заболевания среди детей. Речь сейчас идет не только о гриппе. Страшнее всего, что молодеет категория риска для COVID-19. В прошлом году не было официально зафиксировано ни одного случая заболевания среди детей и подростков, существовавший тогда первый штамм их не трогал. А сейчас это реальность. Положительные тесты начали выявлять с лета, когда школьники выехали на отдых в лагеря. На карантин и лечение помещали зараз десятками.

На минувшей неделе стало известно, что наличие коронавируса подтвердилось среди учеников трех учебных заведений – в гимназии «Универс», гимназии №6 и школе № 10. Там несколько классов ушли на домашнее обучение, пока – на две недели, дальнейшее решение будет приниматься по ситуации. Не исключено, что следом за указанными учебными заведениями на карантин будут переходить другие. Это не помешает учебному процессу, ведь механизм уже отработанный.

Многих родителей такая новость возмутила. Хотя бы потому, что в школе дети как минимум до обеда под присмотром. К тому же при обучении через интернет или мессенджеры у ребят хуже успеваемость. Так что в соцсетях идет волна недовольства.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев прокомментировал, что в Красноярском крае не планируется вводить тотальное дистанционное обучение. Если это и происходит, то по инициативе руководства самих школ.

- В период заболеваемости ОРВИ при отсутствии в классе или школе более 20% учеников такой класс или школа могут быть переведены на дистанционный режим. При этом каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией является основанием для введения подобных мероприятий в конкретном классе», — рассказал Дмитрий Горяев.

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