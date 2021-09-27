Ждать или брать? Как менялись банковские продукты и услуги в 2020-2021 году?

Банки одними из первых ощущают на себе изменения в экономике и научились быстро реагировать на запросы потребителей, предлагая продукты и услуги, востребованные здесь и сейчас.

Станистав Тывес рассказал о том, как развивается банковский розничный бизнес, как меняются клиентские предпочтения и банковские предложения, а также о главных направлениях, тенденциях и перспективах дальнейшего развития банковской розницы.

- Станислав Даниилович, назовите главное изменение прошлого года.

- Это цифровизация банков, а также максимальное усовершенствование клиентского пути. Переводом некоторых продуктов и услуг в онлайн банки занимались и раньше, но пандемия значительно ускорила этот процесс, так или иначе затронув практически все направления бизнеса.

Во время локдауна клиенты очень активно переходили на электронные каналы обслуживания, и основная наша задача в тот период состояла в том, чтобы предложить максимально возможное количество продуктов именно в цифровом, удаленном формате. А также в обеспечении клиентов комфортным сервисом.

И с этой задачей мы справились. На пике пандемии, в мае 2020 года, банк запустил дебетовую карту «Прибыль» с возможностью заказа в онлайне и курьерской доставкой. Продукт оказался очень востребованным. Причем, более половины этих карт заказывались дистанционно на сайте банка, и большая их часть доставлялась с помощью курьерской доставки на дом.

Сегодня «Прибыль» является флагманским продуктом Уралсиба, по ней мы предлагаем весьма привлекательные условия. Цифровизация коснулась и других продуктов и услуг банка. Сейчас даже квартиру можно купить, практически не выходя из дома. У нас, в Уралсибе, можно провести сделку по покупке жилья у застройщика полностью дистанционно – не надо ходить ни к застройщику, ни в банк. Подписание документов, регистрация сделки – все происходит удаленно.

- Кстати, главный вопрос тех, кто планирует купить квартиру: брать ипотечный кредит сейчас, или выждать какое-то время?

- Льготная ипотека в целом позитивно повлияла на рынок жилья, только наш банк выдал по льготным программам более 10 тысяч кредитов на сумму более 35 млрд рублей. Сейчас заявок стало меньше, это связано с изменением программы льготной ипотеки, но в целом по году будет рост портфеля.

Из-за резкого скачка спроса на квартиры цены на недвижимость выросли примерно на 20%. Но в последние два месяца рост цен остановился. Ждать или брать? Могу сказать, что если есть возможность подождать с покупкой 2-3 года, то лучше арендовать жилье и ждать, поскольку в будущем мы ожидаем продолжение тренда на снижение ставок. Но если купить квартиру нужно в течение года, например, решение принимается с учетом семейных условий: рождение детей, переезд и т.д., то лучше брать. Если кто-то подходит под критерии льготных программ, то тут даже думать не надо, сейчас очень хороший момент для покупки.

- Пандемия повлияла на желание россиян взять кредит?

- В 2021 году был отмечен активный рост банковских кредитных портфелей, причем по всем видам продуктов. Банковская отрасль показывает рекордные цифры по объемам выдачи кредитов – это и потребительское кредитование, и ипотека, и автокредитование. Такая динамика объясняется реализацией отложенного спроса: во время локдауна никто не знал, что будет дальше. Но потом люди поняли, что пандемия быстро не прекратится, пора возвращаться к привычной жизни! Рост спроса также стимулировали государственные льготные программы. Для разовых крупных покупок (ремонт квартиры, покупка машины и пр.) чаще берут потребительский кредит, а для текущих покупок выбирают кредитные карты с льготным периодом, с кэшбэком и бонусами. Спрос растет и на кредиты, и на карты – они не заменяют друг друга, а дополняют и банки очень заинтересованы в продвижении этих продуктов.

- Если говорить о вложениях накоплений граждан, то что происходит в этой сфере?

- Еще один тренд последнего времени – интерес клиентов к новым финансовым продуктам, в том числе инвестиционным. Проценты по вкладам сейчас не очень высокие, клиенты выбирают другие инструменты – накопительные счета, доходные карты.

И банки реагируют на запросы клиентов, предлагая им продукты с такими параметрами. У нашей карты «Прибыль», например, очень привлекательные параметры – высокий процент на остаток и кешбэк за покупки. Сегодня она очень востребована.

Среди самых востребованных инвестиционных инструментов – брокерский счет, акции, облигации. При вложениях в них клиенту важно получить полезный совет, проконсультироваться, помочь с выбором. Именно для этого люди будут приходить в банки в ближайшем будущем. А карты, вклады, кредиты оформляться и выдаваться будут дистанционно.

- Сейчас банки ведут борьбу за клиентов, чем они планируют их привлекать в будущем?

- Ценовая война уходит на второй план, разница в стоимости продуктов в разных банках уже почти не отличается. Главными конкурентными преимуществами банков становятся, в первую очередь, качество процессов и путей взаимодействия с клиентами. На первый план выходят такие факторы как кастомизация обслуживания, удобные и эффективные цифровые сервисы, качество консультаций, которые получает клиент.

Наша справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – один из крупнейших российских банков (Топ-25 по активам), более 30 лет работает на рынке. Обладает развитой региональной сетью и предлагает широкую линейку финансовых продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов. Основные направления деятельности - розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банк представлен в 7 федеральных округах и 44 регионах.