Богучанская ГЭС стала лидером по производительности труда второй год подряд

Богучанская ГЭС второй год подряд занимает первое место среди предприятий энергетики. Станция поднялась на 12 строку в списке 100 лучших предприятий Российской Федерации, год назад она занимала 15 место. По итогам 2020 года производительность труда на Богучанской ГЭС составляет 37,02 млн. рублей на человека, что на 7,2% больше, чем в 2019 году (34,52 млн.).

Эксперты портала «Управление производством» отмечают влияние пандемии на все отрасли экономики и сокращение количества предприятий, сумевших увеличить производительность труда в сложных условиях. Несмотря на это, в 2020 году Богучанская ГЭС произвела 17 млрд 638 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 1 млрд. 535 млн. кВт.ч (8,7%) больше, чем по итогам 2019 года. По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва», доля Богучанской ГЭС составила более 30,52% выработки Красноярского края (в 2019 году 26,95%) и 37,7% потребления (в 2019 году – 34,17%).

Всероссийская премия «Производительность труда: Лидеры промышленности России» – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 50% ВВП России, количество сотрудников – более 5 млн человек. Оценки экспертов портала сформированы на основании открытых данных: анкет, предоставленных предприятиями; ежеквартальной и годовой отчетности предприятий; сведений о выручке и среднесписочной численности сотрудников за 2020-2019 годы.

Богучанская ГЭС впервые вошла в рейтинг «Производительность труда: Лидеры промышленности России» в 2018 году и сразу заняла второе место в номинации «Лидеры по производительности труда в энергетике». В 2017 году производительность труда на Богучанской ГЭС составляла 28,14 млн. руб./чел, в 2018 году – 30,86 млн. (+10,21%).