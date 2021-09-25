Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» снимается в Хакасии в криминальной драме «Чекаго». Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Хакасия

В Хакасии снимается кино. Создатели пока не разглашают подробности, сохраняют интригу. Но если в общих чертах, то это будет криминальная драма – с драками, погонями и изломанными человеческими судьбами. По замыслу события происходят в неком сибирском промышленном городе, а Абакан как раз ассоциируется с собирательным образом. В массовке участвуют жители Абакана, а многие сцены снимаются в узнаваемых местах, например, на железнодорожном вокзале.

Декорацией для финальной сцены станет одно из исправительных учреждений – ИК-33. Подготовка там идет полным ходом. Руководство УФСИН встретилось с заслуженным артистом Российской Федерации Юрием Кузнецовым, исполнителем одной из ролей в фильме «Чекаго».

Начальник регионального УФСИН Андрей Мисюра подарил актеру Юрию Александровичу икону, изготовленную руками осужденных и освященную в храме на территории Управления протоиереем Сергием (Бабайцевым). В свою очередь, артист на память о встрече, подписал свою фотографию, которая передана в постоянно действующую экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы Хакасии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Юрий Кузнецов пригласил руководство и сотрудников УФСИН, оказывающих содействие в съемках, на премьеру фильма «Чекаго», которая состоится в 2022 году.