Красноярцы наводили чистоту в домах и активно делали маникюр в августе 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы активно делегируют самые разные задачи мастерам своего дела. Так, по данным «Авито» в августе 2021 года спрос на мытьё окон вырос на 348%, на услуги клининга после ремонта - +114%, а на генеральную уборку аж на 93%. Привел в порядок дом? Приведи и себя. Горожане также активно обращались и к специалистам из сферы красоты – мастеров маникюра искали чаще на 82%, косметологов на 45%, а парикмахеров на 43.

Просто искать профессионала недостаточно – нужно следовать нескольким правилам. Для облегчения задачи, специалисты «Авито» предлагают воспользоваться нижеприведенными пунктами:

Ищите на крупных платформах

Там больше всего объявлений из-за огромного потока пользователей. Ну и сами платформы вкладывают ресурсы для обеспечения безопасности своих пользователей. Например, на Авито все объявления проходят проверку еще до публикации, а подозрительные аккаунты оперативно блокирует служба безопасности платформы.

Чем подробнее заполнено объявление, тем лучше

Объявление — визитка и презентация мастера, а значит, хороший специалист укажет в нем и свою квалификацию, и опыт, и подробное описание своей работы. Посмотрите фото, внимательно изучите текст объявления — это поможет выбрать специалиста под вашу конкретную задачу.

Просматривайте отзывы

Отзывы могут многое рассказать о мастере. Не поленитесь, зайлите в раздел с рекомендациями. Иногда там можно встретить много интересных подробностей о специалисте. Ну а если таковых нет, то попросите отзывы у самого мастера.

Договаривайтесь о цене до начала работ

Конечно, стоимость ремонта бывает непросто оценить, как и время, которео потребуется школьнику на освоение английского, но специалист должен объяснить вам, как формируется и почему может меняться цена. Проговорите условия работы и оплаты еще до того, как специалист приступил к выполнению задачи и помните, что пробное занятие или замеры комнат бесплатны для заказчика.

Если вам предстоит долгое сотрудничество, заключите договор, где будут максимально подробно описаны все условия работы, включая сроки, итоговую цену, порядок оплаты и ответственность мастера за нарушение условий.

Не стесняйтесь задавать вопросы

Если вы не понимаете тот фронт работ, куда зовете специалиста, то не стесняйтесь спрашивать подробности о том, как будет решена ваша задача, у мастера. Сколько времени займет работа, какие материалы будут использованы, что требуется от вас. Если у вас есть какие-то особые требования к исполнителю – например, вы хотите работать только с некурящим человеком, – обговорите это сразу. Всегда лучше все нюансы уточнить заранее и удостовериться, что обе стороны одинаково понимают задачу.