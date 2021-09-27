На рабочей неделе в Красноярске ожидается потепление до +12 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозу GISMETEO, в понедельник, 27 сентября, в Красноярске дневная температура составит около +8 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Сила ветра составит 4-8 м/с. Ночью же похолодает до +2 градусов, возможен мокрый снег. Атмосферное давление 746-751 мм рт. ст.

Во вторник, 28 сентября днем потеплеет до +10. Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер стихнет до 3-7 м/с. Ночью температура опустится до +2 градусов, но, ни снега, ни дождя не будет. Атмосферное давление – 749-751 мм рт. ст.

В среду в Красноярске хорошая погода сохранится. Будет солнечно и без осадков. Температура составит около +10 градусов. Сила ветра не изменится. Атмосферное давление – 743-848 мм рт. ст.

Четверг будет самым теплым днем недели. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Первая половина дня ожидается малооблачной, а вечером возможен дождь. Сила ветра около 2 метров в секунду, но в дождь порывы могут усилиться до 7 м/с. Ночь же по прогнозу синоптиков теплом не порадует – до +1 градуса и осадки. Атмосферное давление 740-743 мм рт. ст.

В пятницу же похолодает до +9 градусов днем. Вернется пасмурная погода с дождями и тучами. Немного усилится ветер, порывы от 4 до 8 метров в секунду. Зато синоптики обещают довольно теплую ночь – до +5 градусов. Атмосферное давление – 743-746 мм рт. ст.