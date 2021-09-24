Одной из погибших туристов на Эльбрусе оказалась жительница Якутии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 23 сентября в МЧС поступил сигнал бедствия от группы из 19 туристов, которые совершали восхождение на гору Эльбрус. Люди заблудились из-за непогоды. Группу накрыл снежная буря, сила вера составила 40 метров в секунду.

Кошмар происходил на высоте 5400 метров. Видимость не превышала 1 метра. Сотрудникам МЧС приходится проводить спасательную операцию в тяжелейших условиях. Известно о пяти погибших. Одной из них оказалась туристка из Якутии Анна Макарова. Тела погибших было принято оставить в горах, так как погодные условиях не позволили спасателями спустить их.

Погибшая Анна Макарова. Фото: соцсети

Известно, что Анне 36 лет, она из Якутска. Женщина не была новичком в альпинизме. Президент республиканской Федерации альпинизма и скалолазания Алексей Семенов рассказал Ulus.Media, что Анна была другом федерации, а в 2018 году даже организовывала фестиваль экстремального туризма «ЕланкаФест».

- В ФАиС Якутии многие молодые люди знали ее как добрую энергичную веселую девушку. В связи с этим все мы очень сопереживаем трагедии на Эльбрусе, следим за новостями. По линии региональных федераций попытаемся выяснить по мере возможности какие-нибудь подробности. В настоящее время внутри альпинистского и туристического сообществ ведётся сбор средств в помощь родным Ани, - заявили в Федерации скалолазания Республики Саха (Якутия).

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