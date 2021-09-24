В Норильске построят новую гимназию с историческим фасадом Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Беспокойно в Северном городе. Причем волнение вызвано приближающимися глобальными переменами, которые сейчас принято называть красивым итальянским синонимом – реновация. Не успели в феврале текущего года подписать четырехсторонний договор (между правительством РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем») о реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, как началось.

В марте в Оганере снесли 10 недостроенных многоэтажек, заброшенных еще с прошлого века. Затем стартовала большая уборка и дюжина подрядчиков начала зачищать от различного мусора и благоустраивать промышленную зону. В летнюю навигацию грузопоток по Северному морскому пути значительно возрос – в город с большой земли везут оборудование, технику, строительные материалы.

Это только кажется, что до столетнего юбилея Норильска – 2035 года – еще далеко. А на самом деле откладывать некуда. И если начинать строить, то с важных социальных объектов для образования и здравоохранения. Итак, мы подошли тому, что на градостроительном совете Норильска 22 сентября были приняты два проекта, представленные Проектным офисом «Норникеля». Это новая поликлиника в Талнахе и гимназия №4 в Центральном районе Норильска.

На заседании градостроительного совета Норильска. Фото: представлено компанией "Норникель"

Не прошло и полгода

Пару слов о Проектном офисе «Норникеля» по развитию Норильска. Он был создан как структурное подразделение Заполярного филиала вскоре после подписания четырехстороннего договора. Возглавить Проектный офис пригласили Сергея Шишкунова. Он зарекомендовал себя как успешный руководитель компании, возводившей многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр «Спорт-холл «Айка».

Коллектив Проектного офиса пока небольшой, всего девять специалистов, но вскоре к ним присоединятся еще шесть. Прошло всего пять месяцев, а команда Шишкунова уже подготовила и презентовала первые проекты.

На градостроительном совете под руководством главы города Дмитрия Карасева собрались архитекторы, депутаты, представители общественности, мерзлотных организаций и учреждений культуры. Проекты школы и поликлиники обсуждали со всех сторон, учитывали все – площадь и этажность, облицовку и стройматериалы. Даже в какой цвет выкрасить стены, чтобы учреждение было узнаваемым. Наконец, предварительные проекты приняли. Можно передавать их в дальнейшую работу. И школа, и поликлиника по плану должны заработать уже в 2024–2025 годах.

Предлагаемый фасад новой поликлиники в Талнахе. Фото: представлено компанией "Норникель"

Новая поликлиника

Талнах – второй по величине район Норильска, здесь живут около 50 тысяч человек. А нынешнее здание поликлиники аварийное. Поэтому новый проект очень важен. И строить здание планируется с запасом – на 1000 посещений в смену, с общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.

- Ввиду отсутствия земельных участков, достаточных для строительства подобного рода объектов с учетом прилегающей территории, место под застройку выбиралось очень тщательно. Данный проект – это создание жизненно важного социального объекта, к реализации которого мы подойдем крайне кропотливо, - рассказал глава города Дмитрий Карасев.

В поликлинике будут: отделения для взрослых и детей; детский и взрослый стационары; женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, стоматология и рентгенологическое отделение и др. Для каждого отделения свой отдельный вход. И, конечно же, самое современное оборудование для любых видов диагностики.

Так будет выглядеть поликлиника изнутри. Фото: представлено компанией "Норникель"

Изначально планировалось 6 этажей, но члены градостроительного комитета посоветовались и предложили снизить до 4 – 5 этажей. Нужно учитывать местные ветра и большое количество снега. Плюс нужно определиться с облицовкой фасада, выбор материалов на севере также имеет значение. Окончательный фасад утвердят после результатов изыскательских работ. А идею внутренних интерьеров позаимствуют у лучших современных клиник страны.

Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов, прокомментировал:

- Проект комплекса не является типовым, он разрабатывался специально для застройки выбранной территории под конкретные потребности. Есть много хороших типовых проектов, однако они не могут удовлетворить техническое задание министерства здравоохранения края по размещению всех необходимых отделений и острые потребности района Талнах.

Добавим, что «Норникель» направит на строительство более 2 миллиардов рублей, сроки ввода в эксплуатацию новой поликлиники – конец 2024 – начало 2025 года.

А так будет выглядеть обновленная гимназия. Фото: представлено компанией "Норникель"

Новая старая гимназия

Теперь что касается гимназии № 4 в Норильске. Отметим, что это одна из старейших школ в городе. Ее в 1950 году за 67 дней построили заключенные «Норильлага». В стенах этой гимназии выросло много поколений норильчан, поэтому к вопросу реконструкции многие отнеслись с трепетом: хотелось бы сохранить первоначальный облик гимназии. Если нельзя отреставрировать, то скопировать и перенесли на новое здание.

По причине аварийности гимназия стоит без учеников уже более трех лет, а детей перевели в другие школы. Там обнаружили деформацию в восточной части здания из-за растепления грунтов.

В целом новый проект предусматривает увеличение площади образовательного учреждения. Представьте: два пятиэтажных корпуса, соединенные между собой крытой галереей. В галерее можно даже зимний сад устроить.

На 650 учеников площадь застройки составит 3,8 тысячи квадратных метров. А всего общая площадь земельного участка, который получит гимназия – 17,3 тысячи квадратов.

Помимо учебных классов здесь будут лингвистические аудитории, начальная школа со спальнями для малышей, спортивный блок, библиотека, кабинеты иностранных языков с лингафонным оборудованием, кабинеты технологий и ОБЖ. Пятый этаж в одном корпусе будет целиком технический. Пищеблок на 300 человек и многое другое.

На реализацию этого проекта «Норникель» заложил 1,2 миллиарда рублей.

Вернемся к историческому облику здания. Дмитрий Карасев, глава города, настаивает:

- Постарайтесь сохранить существующее архитектурное решение гимназии №4 и сделать оба корпуса в едином стиле, чтобы школа не выбивалась из общей стилистики – это дань истории, ведь гимназия является самой первой школой Норильска. Уверен, что использование современных материалов позволит сохранить стиль 50-х годов.

А если еще использовать архитектурную подсветку, это подчеркнет историческую идентичность этой части Норильска.

Старый город на пороге обновления Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

И это только начало

Подводя итоги вышесказанному: это только начало. Специалисты Проектного офиса «Норникеля» работают над новыми проектами, которые также будут представлены на обсуждение градостроительного комитета. Среди них будут другие социальные объекты – по строительству еще одной школы на 1100 мест, по ремонту Заполярного государственного университета, строительства Арктического музея современного искусства. И, разумеется, строительству новых многоэтажных жилых домов.

В рамках четырехстороннего соглашения Комплексного развития Норильска до 2035 года запланировано 185 мероприятий, которые касаются почти 260 объектов. Из них более 90 объектов – жилые дома.

Инвестиции «Норникеля» в реализацию программы составят более 81 миллиарда рублей, притом, что общая сумма затрат предусмотрена в размере почти 120 миллиардов рублей. По другой, двухсторонней программе сотрудничества «Норникеля» и города Норильска компания намерена выделить на развитие территории промышленного района еще 150 миллиардов рублей.