Фестиваль сапбординга FUN SUP FEST в Красноярске 2021: дата проведения, место, программа мероприятия
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фестиваль сапбординга FUN SUP FEST в Красноярске 2021 пройдет 26 сентября. Для Красноярска это первый подобный фестиваль в истории. В воскресенье сап-серферы пройдут по Енисею вдоль Центральной набережной. Подробности также можно узнать у организаторов фестиваля.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Когда и где в Красноярске пройдет фестиваль FUN SUP FEST 2021
Первый праздник сапсерфинга в Красноярске состоится 26 сентября 2021 года. Участников и зрителей фестиваля ждут в 10 часов утра у Центральной набережной.
Организаторы фестиваля сообщают, что на фестивале планируется установить рекорд России, устроив самый длинный парад сап-серферов. Участники собираются выстроиться в одну линию. Зарегистрироваться для участия можно здесь.
Фото: организаторов
Программа фестиваля FUN SUP FEST в Красноярске 2021
- 10:30-12:00 – Регистрация участников на Центральной набережной Красноярска;
- 12:00 – Участники начнут спускаться на воду;
- 12:15 – Разминка на воде;
- 12:30 – Выстраивание и фиксация рекорда России;
- 13:00 – Торжественное открытие фестиваля «FUN SUP FEST» в Красноярске;
- 13:15 – Начало заплыва сап-серферов;
- 14:00 – Финиш заплыва у Вантового моста;
- 14:30 – Торжественная часть и подведение итогов мероприятия.
Карта: организаторы FUN SUP FEST
Начнется маршрут FUN SUP FEST в Красноярске на Центральной набережной от Центральной набережной вниз по течению Енисея до Вантового моста.
Участия условия фестиваля FUN SUP FEST
- Возраст – от 18 лет. Принять участие могут и несовершеннолетние в возрасте от 14 лет, но только с сопровождением родителей;
- Участие бесплатное, но регистрация обязательна;
- Обязательно наличие спасательного жилета на воде;
- Отказаться от участия, если чувствуете себя больным;
- Принять участие в фестивале в нетрезвом виде – нельзя. Организаторы могут отстранить от участия, если заподозрит состояние алкогольного опьянения.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сапбординг – это вид серфинга. Аббревиатура «SUP» переводится, как гребля стоя. И действительно, по сути, сапбординг – это серфинг с веслом.
В последние годы этот вид спорта набирает небывалую популярность в России. Причем, не только на юге страны, но и Сибири, в частности и в Красноярске.