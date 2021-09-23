Фестиваль сапбординга FUN SUP FEST в Красноярске 2021: дата проведения, место, программа мероприятия Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль сапбординга FUN SUP FEST в Красноярске 2021 пройдет 26 сентября. Для Красноярска это первый подобный фестиваль в истории. В воскресенье сап-серферы пройдут по Енисею вдоль Центральной набережной. Подробности также можно узнать у организаторов фестиваля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда и где в Красноярске пройдет фестиваль FUN SUP FEST 2021

Первый праздник сапсерфинга в Красноярске состоится 26 сентября 2021 года. Участников и зрителей фестиваля ждут в 10 часов утра у Центральной набережной.

Организаторы фестиваля сообщают, что на фестивале планируется установить рекорд России, устроив самый длинный парад сап-серферов. Участники собираются выстроиться в одну линию. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Фото: организаторов

Программа фестиваля FUN SUP FEST в Красноярске 2021

- 10:30-12:00 – Регистрация участников на Центральной набережной Красноярска;

- 12:00 – Участники начнут спускаться на воду;

- 12:15 – Разминка на воде;

- 12:30 – Выстраивание и фиксация рекорда России;

- 13:00 – Торжественное открытие фестиваля «FUN SUP FEST» в Красноярске;

- 13:15 – Начало заплыва сап-серферов;

- 14:00 – Финиш заплыва у Вантового моста;

- 14:30 – Торжественная часть и подведение итогов мероприятия.

Карта: организаторы FUN SUP FEST

Начнется маршрут FUN SUP FEST в Красноярске на Центральной набережной от Центральной набережной вниз по течению Енисея до Вантового моста.

Участия условия фестиваля FUN SUP FEST

- Возраст – от 18 лет. Принять участие могут и несовершеннолетние в возрасте от 14 лет, но только с сопровождением родителей;

- Участие бесплатное, но регистрация обязательна;

- Обязательно наличие спасательного жилета на воде;

- Отказаться от участия, если чувствуете себя больным;

- Принять участие в фестивале в нетрезвом виде – нельзя. Организаторы могут отстранить от участия, если заподозрит состояние алкогольного опьянения.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сапбординг – это вид серфинга. Аббревиатура «SUP» переводится, как гребля стоя. И действительно, по сути, сапбординг – это серфинг с веслом.

В последние годы этот вид спорта набирает небывалую популярность в России. Причем, не только на юге страны, но и Сибири, в частности и в Красноярске.