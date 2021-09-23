Будет ли снег в Красноярске на выходных 25-26 сентября 2021: прогноз от синоптиков

Будет ли снег в Красноярске на выходных 25-26 сентября 2021: синоптик дали ответ Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода на последние выходные сентября не побалует красноярцев. Главный вопрос: будет ли снег в Красноярске на выходных 25-26 сентября 2021. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на грядущие субботу и воскресенье.

По прогнозу Гидрометцентра, в Красноярске в субботу 25 сентября 2021 днем ожидается максимум до +7 градусов. Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, солнце же полностью скроется за тучами. При этом синоптик обнадеживают, что ветра в первый день выходных не будет совсем. Ожидается штиль. Ночью температура опустится до +1 градуса. Ни дождей, ни снега не будет. Атмосферное давление в пределах 739-741 мм рт.ст.

В воскресенье 26 сентября в Красноярске 2021 потеплеет до +9 градусов. Порывы ветра составят 2 метра в секунду. Но кардинальных изменений не предвидится: дожди, тучи, но без снега. Заморозки придут в ночь на понедельник, похолодает до -1 градуса, возможен снег с дождем.

На вопрос «будет ли снег в Красноярске на выходных 25-26 сентября 2021» ответили и в GISMETEO.

25 сентября 2021 в Красноярске в субботу днем будет +7 градусов. Синоптики обещают тучи, дождь, но без снега. Сильного ветра не будет. Возможные порывы в пределах 1-6 метров в секунду. Ночью похолодает до +1 градуса. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

26 сентября в воскресенье днем в Красноярске 2021 воздух прогреется до +9 градусов. Дожди усилятся, но без ливней. Порывы ветра составят около 3-7 метров в секунду. Ночью же температура опустится до +2 градусов. Атмосферное давление снизится до 746-750 мм рт.ст.