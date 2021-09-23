Контроль на всех этапах

Депутаты контролируют все этапы благоустройства общественных пространств города

В горсовете напомнили, что депутаты активно участвуют в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды» с самого начала его реализации – с 2017 года, когда первым благоустроенным общественным пространством стала левобережная набережная. С тех пор в Красноярске привели в порядок почти 50 скверов, парков и набережных. В этом году счёт пополнит ещё 21 общественное пространство, а на следующий год запланировано благоустройство восьми объектов. Это скверы, парки и набережные, которые выбирают сами красноярцы на общегородском голосовании. Депутаты входят в состав общественной комиссии по развитию городской среды, на котором утверждается список скверов, парков и набережных на следующий год. Кроме того, в рамках общественного контроля народные избранники встречаются с жителями и проектировщиками при презентации концепций, инспектируют ход работ в скверах, следят за тем, насколько точно подрядчики следуют утверждённым проектам. Они уже побывали на объектах этого года. По информации депутатов, в большинстве скверов работы завершены. В общественных пространствах уложили пешеходные дорожки, тропинки и газоны, устроили освещение и клумбы, поставили детские игровые элементы, лавочки. Подрядчики постарались сохранить деревья и кустарники, убрали только больные и аварийные насаждения.

Тем не менее, не везде рабочие выполняют обязательства достаточно качественно. Так, по словам депутата горсовета Дмитрия Андреева, есть моменты, которые можно назвать неудачными. Например, в сквере по улице Волжской подрядчик не успел вовремя завершить все работы, что-то сделано лишь частично.

«Жители Ленинского района долго ждали этот сквер, впрочем, как и другие красноярцы, рядом с которыми благоустраиваются общественные пространства, ждут обновления территорий, активно участвовали в обсуждении концепции, болели за проект. А на этапе завершения благоустройства жители пришли в сквер с инспекцией вместе с представителями заказчика и увидели недоработки. Пусть это мелкие детали, такие как плохо смонтированные скамьи, но они сильно портят впечатление от проекта. Красноярцы достойны качественного благоустройства не только центральной части города, но и отдалённых территорий. Тем более что за последние полтора десятка лет общая культура наших горожан значительно выросла. Да, случаи вандализма по-прежнему встречаются, но уже не в том масштабе, как были раньше. Люди сейчас с большим уважением относятся к работе, которая делается для благоустройства города и в историческом центре, и на окраинах.

Депутаты и в дальнейшем планируют следить за благоустройством общественных пространств, а также обещают сделать всё от них зависящее, чтобы современных и комфортных скверов в Красноярске стало больше. Кроме того, они намерены контролировать качество работ уже после сдачи объектов, чтобы подрядчики выполняли и свои гарантийные обязательства», - говорит Андреев.