Улетели навсегда? При благоустройстве Юдинского сада в Красноярске убрали уникальную аллею деревянных птиц

Хочется надеяться, что арт-объект восстановят в другом сквере Красноярска. Фото: Ася ЖУКОВА

После благоустройства Юдинского сквера (на набережной Качи в центре Красноярска) пропала уникальная аллея деревянных птиц. Эффектный арт-объект, состоящий из 60 парящих над землей фигурок, был создан в рамках конкурса «ИСКРА» в начале ноября 2020-го. И, получается, не просуществовал и года. Как так случилось, разбиралась «Комсомольская правда – Красноярск».

Стоит признать, после ремонта Юдинский сад преобразился. Здесь появились экотропы, живописный сухой пруд, площадка для выгула собак, новые светильники и уличная мебель. А вот полюбившегося многим арт-объекта «Притчи о птицах» (своеобразного сердца этого места) не стало. «Неужели убрали насовсем?» - обсуждают в соцсетях.

60 фигурок птиц мастер делал несколько месяц. Фото: Ася ЖУКОВА

Напомним, фигурки птиц были закреплены на специальных тросах, натянутых на высоких тополях. Но при благоустройстве старые деревья снесли (говорят, они могли представлять опасность), а вместо них разбили аллею. Случившееся оказалось полной неожиданностью не только для горожан, но и для самого автора проекта Семена Ключанцева.

- Осенью пришел с ключами подтянуть композицию, а птиц и след простыл, - поделился Семен с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск».

Уникальная аллея птиц просуществовала в Юдинском сквере Красноярска меньше года. Фото: Ася ЖУКОВА

Кто не знает, он мастерил птиц несколько месяцев. Почти все фигуры разные, особенные. Всего своими руками выстрогал 300 элементов (120 крыльев, 120 предплечий, 60 корпусов). Признавался: самым непростым было делать птиц в мастерской и думать, что с ними будет потом, выдержат ли тросы, сработает ли придуманная им и товарищами система страховок. «Отпускал в полет», и сердце замирало. Но, что арт-объект демонтируют так скоро, конечно, не представлял.

- О дальнейшей судьбе птиц мне, к сожалению, ничего неизвестно, - говорит Семен. – Слышал, их хотят перенести в другой парк, в районе Мясокомбината.

Итак, что же будет с птицами и где они теперь?

- Конечно же, арт-объект сохранили, - заверила корреспондента «Комсомольской правды – Красноярск» пресс-секретарь муниципального автономного учреждения «Красгорпарк» Татьяна Кормина. – Сейчас птицы у нас на складе. Скорее всего, они будут перенесены в другой сквер. Потому что в новый проект благоустройства Юдинского сада они немного не вписывались. Так что их могут перенести в озеро-парк «Октябрьский» или на какую-либо другую площадку. Пока этот вопрос решается.

Согласитесь. было эффектно? Фото: Ася ЖУКОВА

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