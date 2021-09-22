Красноярск сдаёт в переработку

Почему нужно перерабатывать мусор?

Свалка выделяет в воздух более 100 токсичных веществ. Некоторые бытовые отходы, например люминисцентные лампы, содержат вещества I класса опасности. Даже 3–5 миллиграммов ртути из такой лампочки могут стать причиной тяжелого отравления.

Кроме опасности от содержащихся в мусоре ядов, свалка наносит механический вред природе. Животные могут погибнуть, запутавших в упаковках или проглотив осколки, растениям мусор перекрывает путь к солнцу и воде. Чтобы отходы разложились и перестали оказывать слияние на окружающую среду, должно пройти много времени.

О том, что можно и нельзя сдавать в переработку, что отдают в переработку сами энергетики, как помочь природе и интерактивную карту, с пунктами приема различных отходов в Красноярске, найдете тут.