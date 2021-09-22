Восстанавливать лес нужно грамотно

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В прошлом году Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации поставило перед лесничествами страны задачу – до 20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должно проводиться саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС). К 2025 году этот показатель увеличится до 30%, с 2030-го – до 45%. А компенсационное лесовосстановление уже с 2022 года нужно проводить только со 100%-ным использованием сеянцев с ЗКС.

О том, что войдет в обязанности единого оператора и почему саженцы с ЗКС более выгодны экономически, нам рассказал руководитель краевого государственного бюджетного учреждения «Красноярское лесничество» Олег Кудрявцев.

- Олег Анатольевич, кто станет единым оператором, чем он будет заниматься?

- Решение о централизации выращивания посадочного материала с ЗКС принято региональным министерством лесного хозяйства. Оператором процесса выступит Красноярское лесничество. Мы организуем на территории краевых лесничеств строительство мини-теплиц производительностью от 100 до 400 тысяч штук саженцев. Наша задача – планирование объемов и ассортимента выращиваемых пород с учетом потребности края и лесосеменного районирования. В начале 2022 года за счет краевого бюджета поставим две теплицы в Минусинском и Красноярском лесничествах. Еще порядка шести теплиц лесничества построят за счет средств от приносящей доход деятельности. На начальном этапе реализации проекта планируем вырастить около 800 тысяч сеянцев с ЗКС, что позволит создать 400 га лесных культур в рамках госзадания по компенсационному лесовосстановлению. В долгосрочной перспективе практически в каждом лесничестве будут построены теплицы для выращивания посадочного материала с ЗКС.

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения «Красноярское лесничество» Олег Кудрявцев

- В лесничествах края есть питомники по выращиванию саженцев, можно у них покупать посадочный материал. Зачем укрупнять и централизовывать процесс?

- В питомниках выращивают саженцы с открытой корневой системой, а для сеянцев с ЗКС нужны теплицы. Их строительство, оборудование, обслуживание требует средств. Кроме того, как правило, основной заказчик компенсационных посадок – это крупные компании. Им невыгодно дробить свои лоты и выходить на маленькие суммы контрактов. Единый оператор будет выходить на торги и уже на аутсорсинге своим же предприятиям, краевым лесничествам, передавать заказы. А они – выполнять задание и высаживать то количество саженцев, которое требуется.

- Почему выбрали именно Красноярское лесничество?

- Это обусловлено нашим местоположением и ресурсами. У нас находится основной стратегический склад семян, есть необходимое оборудование. Приобретем машину для очистки и калибровки лесных семян, специальную линию для заполнения и засева кассет, потому что с учетом значительных объемов качественно сеять вручную не представляется возможным. Готовыми засеянными кассетами будем снабжать лесничества для дальнейшего выращивания посадочного материала, что в итоге даст высокое, гарантированное качество посадочного материала. Наши саженцы подойдут для всех территорий края, потому что мы используем наши родные семена, районированные. Каждое семечко взойдет, каждый саженец приживется.

- В чем преимущество саженцев с ЗКС?

- На первый взгляд, выращивать саженцы с закрытой корневой системой более затратно, чем с открытой (ОКС). Но при простом методе посадки стандартного материала из питомника необходимо 4000 саженцев на один гектар, а если использовать материал с ЗКС - всего 2000. Приживаемость сеянцев с ЗКС намного выше, чем у сеянцев с открытой. Сеянцы с ЗКС выращиваются в специальных кассетах, в течение пяти месяцев у них формируется центральный стержневой корень и хорошо разветвлённая система боковых корней, в отличие от сеянцев с открытой, что дает больше питания и воды, саженцы быстрее растут и лучше приживаются. Транспортировка саженцев с ОКС требует спецусловий, необходима определенная температура и влажность – чуть что пошло не так, возникнут повреждения корневой системы, материал уже непригоден, в отличие от саженцев с ЗКС. Важно и то, что при посадке саженцев с ЗКС увеличивается агротехнический период. Их можно высаживать весной, в летнюю жару и осенью. Практика показывает, использование саженцев с ЗКС экономичнее, правильнее и более эффективно.