В Красноярске наступил сезон винограда

Фото: Мария ЛЕНЦ

На этот раз говорили об итогах «Овощного базара», сезонных фруктах и переходе на собственное производство хлеба

- Фрукты в ваших магазинах есть круглый год, но что посоветуете покупать сейчас?

- Фрукты лучше покупать в сезон! Сейчас, в сентябре и октябре – время винограда. Больше всего красноярцы любят кишмиш, но еще больше – дамские пальчики, хит продаж во всей нашей сети. Виноград мы везем из Узбекистана, у нас прямые контракты с поставщиками. Работать без посредников – наша стратегия, хотя правильно выбрать надежных производителей – большая кропотливая работа. Также сейчас наступило время любимых всеми астраханских арбузов. Хотя арбузы есть круглый год, будут они и к Новому году, привезем их из Израиля. А дыни – из Бразилии. Уже через неделю на полках начнет появляться хурма, а в ноябре наступит ее сезон. Можно будет наслаждаться не только самым популярным сортом «Королек», но и другими.

- Говорят, неделю назад в магазинах «Красный Яр» и «Батон» случился небольшой ажиотаж, потому что те самые овощи для борща (морковь, картофель и свекла) продавались всего по 14,90 за килограмм. Всем ли хватило?

- Да, середина сентября у нас уже не первый год время «Овощного базара». Мы заботимся о том, чтобы все могли запастись свежими корнеплодами впрок. Наиболее популярна, конечно, картошка. Если в том году во время этой акции ее у нас покупали по 20 тонн в день, в этом – по 28. То, что у всех есть дачи – иллюзия, многие горожане покупали и будут покупать овощи в магазине.

- В ваших магазинах много и непродовольственных товаров. Буквально в августе были яркие школьные коллекции. А что сейчас пользуется спросом?

- Стараемся объединять товары в коллекции, предлагать их к сезону. Вот сейчас закончилась распродажа школьной коллекции, мы делали скидку до 70% и, например, рюкзак можно было приобрести чуть больше чем за 200 рублей. На очереди коллекция «Утепляйся» к осенней погоде. Много уютного ассортимента для себя и для дома: теплые шапки, перчатки, носки, интересные интерьерные цветы, вазы, посуда. Следом пойдут новогодние предложения, отдельно для «Батона» и «Красного Яра», думаю, они всех поразят. Захочется и себе купить, и в подарок.

- Три магазина вашей сети, на Карла Маркса, 133, на 9 Мая, 42а и Линейной, 105, перешли на электронные ценники. В чем удобство для продавцов и, главное, для покупателей?

- Ежедневно в сети наших гастрономов меняется до 500 ценников. В пиковые моменты эта цифра достигает 1000. Замена ценника — операция, не добавляющая стоимости, но мы измерили ее хронометраж и выяснили, что сотрудник торгового зала в среднем тратит на один ценник до 52 секунд своего времени. Таким образом в месяц на эту операцию один магазин тратит более 170 часов. Опыт европейских ритейлеров доказывает, что электронные ценники позволяют высвободить до 10% времени персонала. Это время мы направим на повышение уровня сервиса в магазине: разгрузим кассовые зоны, улучшим выкладку товара и другие процессы, которые позволят нам стать лучше для наших покупателей. Кроме того, ежемесячно 20% всех обращений покупателей - несоответствие цены на полке и на кассе. Благодаря системе электронных ценников этот вопрос также будет снят.

Использование новой технологии в магазинах имеет и экологический смысл. В месяц на производство ценников на один магазин уходит порядка 25–30 кг бумаги, а также более 30 тысяч термоэтикеток. С внедрением электронных ценников отходы значительно уменьшатся. Теперь сотрудники магазина меняют цены на беспроводных модулях при помощи мобильного приложения в смартфоне.

- А кассы самообслуживания пользуются популярностью у покупателей?

- Порядка 30% всех чеков в оборудованных магазинах проходят именно через кассы самообслуживания. Поэтому да, можно смело говорить о популярности этого решения. В трети наших магазинов до конца года поставим такие кассы, это удобно для тех покупателей, у которых всего несколько покупок. Они сами могут за них рассчитаться. Конечно, с полной тележкой покупок лучше всего – к кассиру. Кассы самообслуживания ставим не только в Красноярске, две кассы поставили в Емельяново, там много дачников, которые делают покупки по пути, по их просьбам и появились терминалы самообслуживания.

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- В Красноярске живу 10 лет, спрашивал на рынках у продавцов и они рассказали, что астраханские арбузы к нам не привозят, они уходят в Москву и Петербург, там большой спрос. А к нам везут казахстанские и волгоградские.

- Пожалуй, арбузы из Астрахани в нашем регионе действительно можно попробовать только у нас. Приходите и убедитесь в этом. Их немного. Кстати, у всей продукции, которая у нас продается, есть документы и сертификаты. Казахстанские, и волгоградские – тоже отличные арбузы и они тоже у нас есть!

Звонок в прямой эфир

- Я Сергей Иванович, постоянный покупатель в «Батоне». Всегда большой ассортимент фруктов, хорошая выкладка, приемлемые цены. Вот только в последнее время с хлебом перебои, в чем причина?

- Благодарю за обратную связь. Это важное замечание. Мы переходим на собственное производство хлеба, чтобы он всегда был свежий, горячий. Все сорта у нас только по ГОСТу и много бездрожжевых хлебов. Дайте нам немного времени и мы отладим процесс.

Послушать сентябрьскую «Планерку с покупателями» на Радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой – 14 октября в 8.00.