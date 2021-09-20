Красноярские депутаты будут обедать вместе со школьниками

Депутаты Красноярского городского Совета Наталья Каптелинина и Дмитрий Власов побывали с инспекцией в пищеблоке гимназии № 4. Народные избранники всегда с особым вниманием относились к школьному питанию, но решили контроль усилить из-за прошлогоднего происшествия в одной из школ, где зимой 114 учеников, поев в столовой, заразились иерсиниозом. Отреагировали депутаты на это событие мгновенно – они несколько раз собирали в стенах горсовета все стороны, задействованные в организации школьного питания, чтобы выяснить, какая ошибка привела к таким серьёзным последствиям и что нужно делать, чтобы это не повторилось.

По следам истории с заражением были приняты важные решения. Во-первых, выделены дополнительные 44 миллиона на модернизацию оборудования для пищеблоков. «В этом году уже проведены торги на закупку нового оборудования в пищеблоки, сейчас именно с его помощью готовятся завтраки и обеды для детей. Но после торгов у нас образовалась экономия. Мы посмотрим, в каких школах есть острая необходимость заменить что-то на кухне, и будем настаивать, чтобы администрация закупила туда все, что нужно», - говорит депутат Дмитрий Власов. А во-вторых, горсовет потребовал прописать обязательства всех участников процесса школьного питания (поваров, операторов, поставщиков). Эту инициативу поддержал прокурор города.

В нынешнем учебном году профильная комиссия уже выяснила актуальное положение дел по теме школьного питания. Как отмечают в горсовете, все школы заключили договоры на поставку продуктов до конца календарного года. Школьные кухни и столовые укомплектованы профессиональными кадрами, которые знают, как готовить вкусно и качественно при соблюдении всех санитарных норм и правил. Пищеблоки также соответствуют требованиям действующего законодательства, к новому учебному году их отремонтировали. По информации департамента социального развития, завершена паспортизация пищеблоков, составлен и направлен в прокуратуру список поставщиков питания для выявления недобросовестных.

Проверки качества школьного питания народные избранники намерены проводить еженедельно. Это тем более важно в связи с результатами аукционов по выбору организаторов школьного питания. В торгах победили ООО «Рич» и ООО «Кулинар». К ним у депутатов было много претензий в прошлом учебном году.

Общеобразовательных организаций в городе больше сотни, депутаты собираются съездить в каждую и посмотреть, чем и как кормят детей, кто работает на кухне и в столовой, каким образом поставляются и хранятся продукты и готовые блюда. Например, в гимназии №4, по словам Власова, овощи привозят в герметичной упаковке, в пищеблоке их обрабатывают обеззараживающим составом, это даёт надежду, что в готовые блюда не попадет ничего вредного и опасного.

Депутаты говорят, что собираются не просто проводить проверки, но и есть ту же еду, что и школьники.

«Родители, отпуская детей в школу, доверяют учителям самое ценное. Депутаты и городские власти, в свою очередь, тоже должны сделать все возможное для безопасности и комфорта ребятишек. Мы помним события прошлого года, когда из-за недостаточного контроля отравились десятки детей. Сейчас депутаты еженедельно посещают школы – ведутся выборочные проверки. Я надеюсь, что благодаря таким мерам в этом году у нас все пройдет максимально гладко», - считает депутат Наталья Каптелинина.