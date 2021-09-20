«Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Заксобрание и Госдуму

По предварительным итогам голосования, «Единая Россия» одерживает убедительную победу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае после завершения трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и депутатов регионального Заксобрания четвертого созыва продолжает лидировать партия «Единая Россия». Окончательный подсчет голосов пока не закончен, но по предварительным данным в Госдуму от края проходят четыре депутата – Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер и Александр Дроздов. Все представители «Единой России».

По спискам в Госдуму партия с 34,63% также на первом месте. Далее идут КПРФ (22,89%), ЛДПР (13,67%), «Новые люди» (7,84%), «Справедливая Россия» (6,14%).

Лидирует «Единая Россия» и на выборах в Заксобрание, кандидаты-одномандатники побеждают почти во всех округах. Пока что у партии 23 мандата из 26-ти. За общекраевой список партии проголосовали практически треть жителей края – 31,68% избирателей.

По предварительным данным, основные лидеры среди оппозиции в крае сменились. На 2 место после «Единой России» вышла КПРФ (21,79%), оттеснив ЛДПР (14,67%).

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, прошедшие выборы были конкурентными, сложными и прозрачными.

- Голосование шло три дня, и у каждого была возможность, в удобное время прийти на избирательные участки и выразить свое мнение. Спасибо всем, кто это сделал! – обратился к жителям края Александр Усс. – По партийным спискам и, в особенности в округах, «Единая Россия» одержала убедительную победу. Судя по предварительным итогам голосования, все четыре мандата депутатов Госдумы по округам получат представители этой партии. Итоги выборов продемонстрировали доверие президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину и его команде. Их можно расценивать как признание успехов, достигнутых в прошлый политический цикл у нас в крае. Поддержка земляков очень важна при воплощении в жизнь многих крупных проектов, которые обязательно выведут наш регион на новый уровень развития. В ближайшее время Законодательному Собранию предстоит решить организационные вопросы и активно включиться в работу. Осень – всегда сложный и ответственный период. Уверен, что новый состав нашего парламента будет действовать профессионально, конструктивно, в интересах жителей всего края. Мы независимо от политических убеждений, по большому счету, принадлежим к одной партии – партии красноярцев. Будем работать вместе!

Высоко оценил завершившуюся избирательную кампанию и предварительные итоги выборов секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко:

- Для любой политической партии выборы – серьезная проверка и организационной структуры, и проверка на соответствие действий и решений ожиданиям людей. Для нас этот экзамен начался чуть раньше, чем для других партий, и был более сложным, потому, что «Единая Россия» в этом году отметила свое двадцатилетие в качестве правящей партии. Конечно, к правящей партии больше всего вопросов, ожиданий, мы получаем больше всего поручений и наказов. Для нас избирательная кампания – это важный этап, который начался после завершения предварительного голосования. «Единой России» важно не просто победить, а победить убедительно, сформировать фракции большинства в Законодательном Собрании края и Государственной Думе. В этом случае у нас будет уверенность в том, что мы будем обладать необходимыми политическими инструментами для выполнения тех задач, программ, наказов, с которыми мы шли на выборы.