Две жительницы сгоревшего якутского села выиграли 400 тысяч рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Скришоу эфира "Кто хочет стать миллионером"

Летом 2021 года вся Россия переживала за жителей Якутии. Лесные пожары окружили республику, а дым от сгоревшей тайги накрыл буквально половину страны. В августе огонь начал подбираться к населенным пунктам. Больше всего от пожаров пострадало небольшое село Бясь-Кюель. Более 30 домов были сожжены, а жуткие фотографии с пострадавшими животными и выжженной землей обошли все СМИ.

И спустя полтора месяца две женщины из села приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Екатерина Петрова два года назад переехала из Бясь-Кюеля в соседний Сангар, и сейчас трудится в отделе Краеведения Кобяйской улусной библиотеки, но в Бясь-Кюеле у нее остались родственники.

Слева Екатерина, справа Мария

Мария Сергеева же всю жизнь живет в Бясь-Кюеле и работает педагогом-психологом. Обеих женщин поддерживали родственники, друзья и все жители Якутии. Во время игры для них был организован телемост в медиацентре «Сахамедиа».

Екатерина Петрова рассказала ведущему шоу Дмитрию Диброву, что с пожаром в Бясь-Кюеле столкнулись ее дети, а сама она лишь в соцсетях могла видеть, как сгорает ее родной дом:

Группа поддержки

- Мы со старшей дочерью, которая была на последнем месяце беременности, наблюдали за всем в соцсетях. Видели, как огонь поглощает один дом за другим, как горят соседние дома. Видишь свой дом, как соседние дома горят. Твой дом пока еще стоит, а через 10 минут смотришь – он полыхает, как спичка. Сгорели все фото, детские вещи и семейные реликвии. Сейчас жалко фотографии — их уже не восстановишь и не вернешь. Все осталось лишь в памяти, - вспоминает Екатерина Петрова.

Мария Сергеева добавила, что более 30 домов в селе сгорели буквально за 2 часа:

- Мы убежали, схватили документы, паспорта…и все, домой больше не было. Вывели детей и эвакуировались в местной школе. Огонь подбирался и с другой стороны, пламя перекрыло дорогу. Было очень страшно.

На вопрос Дмитрия Диброва о том, как продвигается строительство домов в селе, женщины пояснили, что стройка идет. И добавили, что уверены в том, что строители закончат до наступления холодов. Срок – до 15 октября.

По словам Марии Сергеевой, живет она не богато. Зарплата сельского учителя – 32 тысяч рублей в месяц. Муж не работает, но по сезонам подрабатывает на стройках. Тем не менее, Мария вместе с мужем воспитывает пятеро детей.

Игра для якутянок вышла интересной и весьма удачной. Они дошли до 13-го вопроса на 800 тысяч рублей, но к тому моменту уже использовали все доступные подсказки. Женщины не смогли ответить на вопрос «В честь кого назван мыс Софии на острове Беннета в Восточно-Сибирском море». Но без денег они не ушли, забрав «несгораемую» сумму – 400 тысяч рублей.

При этом Екатерина и Мария были очень близки к выбору правильного варианта, но решили не рисковать. Деньги женщины решили потратить на улучшение жизненных условий.

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