Жители Красноярска, находящиеся в «красной зоне» и болеющие ковидом, приняли участие в выборах

Несмотря на тяжелое состояние, многие изъявили желание поучаствовать в выборах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в самом разгаре третий и финальный избирательный день. 19 сентября жители Красноярского края делают свой выбор и отдают голоса за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Такое событие не захотели пропускать и пациенты «красной зоны» из краевой больницы. Специально для них был организован избирательный участок – находясь в палатах они смогли отдать свой голос за того или иного кандидата.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фотокорреспондент «Комсомолки» Мария Ленц побывала в ковидарии и запечатлела, как происходят выборы в условиях строгого карантина.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для начала сотрудники комиссии (вместе с нашим фотографом, конечно же) прошли тщательную обработку и полную смену облика – взамен своей одежды они получили специальные костюмы с плотно прилегающими капюшонами, на глазах появились защитные маски и экраны, органы дыхания прикрыли респираторами, на руки надели перчатки, а на ноги – бахилы версии XXL, длинные такие, по самое колено.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Подхватив опломбированный ящик для сбора бюллетеней, члены избиркома отправились ко всем желающим проголосовать. Списки составлялись заранее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Всего желание поучаствовать в выборах изъявило 58 человек. Мы, согласно закону о выборах, предварительно собрали с избирателей заявления и включили их в списки. Так был сформирован этот участок. Специально для того, чтобы болеющие красноярцы могли проголосовать, в «красную зону» отправились два члена избирательной комиссии – это две старшие медсестры больничных отделений. Они уже имели опыт работы в ковидных госпиталях, знают все правила безопасности и порядки, хорошо там ориентируются, поэтому были выбраны именно они. Ранее подобных прецедентов у нас не было, мы впервые проводили голосование в «красной зоне», - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» председатель участка Екатерина Михайлова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы посчитать голоса, полученные в ковидарии, также требуется соблюдение мер безопасности. Для этого ящик будет вскрыт после 20:00 в специальном помещении, под бактерицидной лампой. Бюллетени также пройдут обеззараживание, а затем, члены избиркома, вооружившись масками, перчатками и прочей защитой, уже произведут подсчет голосов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что По данным на 12.00 часов главного дня голосования, 19 сентября, в Красноярском крае проголосовали 566 097 избирателей, явка превысила 27%. Всего в регионе зарегистрировано более 2 млн избирателей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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