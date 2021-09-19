В Сибирском историческом форуме примут участие более 600 экспертов и 70 городов России

Фото: sibhistory.ru.

В Красноярске с 21 по 23 сентября пройдет VIII международный Сибирский исторический форум. Это научное мероприятие является крупнейшем за Уралом. В этом году участниками станут более 600 экспертов из ведущих вузов страны, академических институтов, музеев, учреждений культуры. На пленарном заседании будут присутствовать доктора исторических наук А.В. Головнев, А.П. Деревянко (член-корреспондент РАН), Н.Н. Крадин (профессор РАН), Б.В Базаров (академик РАН), директор Института археологии и этнографии А.И. Кривошапкин, директор Института истории Сибирского отделения РАН В.М. Рынков, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры А.Г. Демидов, главный редактор познавательного телеканала ВГТРК «История» А.Г. Денисов.

А.П Деревянко, Доктор исторических наук, А.В Головнев, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, Н.Н Крадин, доктор исторических наук, профессор РАН, Б.В Базаров, академик РАН, А.И Кривошапкин, директор Института археологии и этнографии, В.М Рынков, директор Института истории Сибирского отделения РАН, А.Г Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, А.Г Денисов, главный редактор познавательного телеканала ВГТРК «История».

На форуме будут обсуждать самые широкие темы – от древних культур Северной Азии до современности. Для это созданы 22 дискуссионные площадки. Сибирский исторический форум-2021 будет приурочен 200-летию основания Енисейской губернии и должен дать старт юбилейной кампании. Также в этом году форум посвящен 120-летию красноярского краевого отделения Русского географического общества.

Мероприятием-спутником Сибирского исторического форума станет съезд краеведов Енисейской Сибири, который состоится накануне официального открытия форума, 20 сентября, в ДК Свердловский. На съезд подано более 200 заявок краеведов – работников музеев, библиотек, журналистов, школьных учителей, преподавателей вузов, со всех территории Красноярского карая их Тывы и Хакасии. На съезде планируется создание Ассоциации краеведов, объединяющий существующие краеведческие организации в районах и городах края – Союз Краеведов Енисейской Сибири. Последний раз, краеведы Приенисейской Сибири собрались вмести почти 100 лет назад - в 1924 году. Тогда проходила обще губернская краеведческая конференция.

VIII Сибирский исторический форум организовывается при поддержке Губернатора и Правительства Красноярского края, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Русского географического общества, Института истории Сибирского отделения РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Института Истории археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН, Института антропологии и этнографии им Н.Н Миклухо-Маклая РАН, Сибирского федерального университета. Оператором проведения форума является АНО «Корпорации развития Енисейской Сибири».

Напомним, что первый Сибирский исторический форум состоялся в 2013 году. Предыдущий форум прошел в 2019 году и был посвящен теме «Енисейская Сибирь в истории России» и 400-летию Енисейска.

Дополнительная информация о VIII Сибирском историческом форуме размещена на сайте sibhistory.ru.