Инцидент, произошедший 18 сентября на избирательном участке 241 в Ленинском районе Красноярска, назвали провокацией

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По словам мужчины, только в кабинке для голосования он обнаружил, что в полученном бюллетене уже «проголосовано» за кандидата от «Единой России». Он вышел из кабинки и продемонстрировал этот бюллетень членам избирательной комиссии и наблюдателям.

Как отметили в УИК №241, испорченный бюллетень был, согласно протоколу, ликвидирован и красноярцу выдали новый бланк для голосования.

Уже на выходе из избирательного участка наблюдатели одной из партий взяли у мужчины комментарий, который позже был выложен в социальных сетях.

Комментируя представителям СМИ данный инцидент, председатель избирательного участка №241 Надежда Старовойтова отметила:

- Моя версия, что это была просто провокация. Потому что подошел молодой человек, который учился у этого члена избирательной комиссии. Она подала ему чистые бюллетени, вот лежали четыре кучки, четыре бюллетеня. Она с каждой кучки взяла по бюллетеню и подала ему в руки. Мы всегда проверяем».

Такого же мнения придерживается член избирательной комиссии Анна Журавлева:

- Пришел парень, взял бюллетени, и в момент получения у него никаких претензий не возникло. Наблюдатели от ЛДПР сразу же написали претензию. Я считаю, что это - провокация. Избирательная комиссия отработала в этой ситуации слаженно. Избирателю дали новый бюллетень, и он проголосовал.

О том, что ситуация могла быть специально спровоцированной, говорят и наблюдатели, которые работали на этом участке.

В частности, Александр Пачковский, наблюдатель от Общественной палаты, отмечает, что бюллетени проверяет сразу несколько человек, потому такой ошибки со стороны членов комиссии он исключает:

- Он взял бюллетени, пошел в кабинку и закрылся и, наверное, секунд через 15 приблизительно он выходит и говорит, что там заполнено уже. Я считаю, что не имело места быть, это - провокация.

За легитимностью процедуры голосования следят наблюдатели от разных политических партий.

По словам наблюдателя от партии «Новые люди» Полины Злобиной: - Пришел молодой человек, предъявил паспортные данные, получил четыре бюллетеня и удалился в кабинку для голосования, через некоторое время вышел с претензиями, что, якобы там стоит галочка. Комиссия сразу заменила ему бюллетень. Я могу предположить, что это была провокация, так как со стороны выглядело все очень продуманно. Сразу же после того, как он вышел, его поджидали под дверьми, чтобы взять у него интервью. При разговоре на камеру он совсем не растерялся, очень спокойно и складно все рассказал, без запинок, довольно долго говорил на камеру. Наблюдатель от ЛДПР заранее сориентировался и понял, что надо снимать именно этого человека.

Как все происходило было зафиксировано и камерами видеофиксации Центра общественного наблюдения. На видео молодой человек заходит в кабинку для голосования, через некоторое время выходит и демонстрирует бюллетень, который был, по его словам, уже заполнен. Бюллетень заменяют и мужчина еще раз заходит в кабинку для голосования.