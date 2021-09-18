Куда сходить в Красноярске на выходных: афиша на 18-19 сентября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда сходить в Красноярске на выходных – вопрос, волнующий горожан каждую неделю. Тем более в последние теплые выходные месяца. Публикуем афишу на 18-19 сентября. Список самых интересных мероприятий.

Афиша Красноярска на 18 сентября 2021

Хоккей с шайбой. 18 сентября в 17:00 красноярский «Сокол» в «Платинум Арене» принимает «Ижсталь». Однако необходимо помнить, что спортивные мероприятия в регионе проходят с ограничением по количеству зрителей. На трибунах может быть не более 1 тысячи человек. Билеты можно приобрести на сайте.

Фото: ХК "Сокол"

Запуск канатки на Николаевской сопке. Новая канатная дорога на смотровую будет работать в тестовом режиме 18 сентября с 15:00 до 19:00 часов. Желающих испробовать дорожку ждут на кластерах «Сопка» и «Радуга».

Духовой оркестр. В 17:00 часов в «Доме кино» Красноярский духовой оркестр будет играть мелодии из детских мультфильмов. Кроме того, гостей мероприятия ждет музыкальная викторина. Билеты здесь.

Мотопробег. В 19:00 часов у ТК «Комсомолл» начнется сбор байкеров, а в 20:00 мотоциклисты в сопровождении мотовзвода ДПС проедут по центру города.

Афиша Красноярска на 19 сентября 2021

Футбол. В 17:00 часов на Центральном стадионе красноярский «Енисей» примет «Томь». Турнирное положение «львов» довольно тяжелое, поэтому грядущий матч обещает быть очень зрелищным. Красноярским футболистам необходимо забрать 3 очка, тем более перед своими болельщиками. Билеты по ссылке.

Фото: ФК "Енисей"

Стендап. В 19:00 часов в ДК Комбайностроителей выступит известный комик-стендапер Гурам Арамян. Всем поклонникам стендапа быть обязательно.

А без оглядки на дату и время красноярцам всегда можно отправиться на природы. Тропинки на «Гремячей гриве» и на «Краноярскх Столбах» всегда ждут гостей. В лесах же продолжается грибной сезон. После дождливой недели грибов должно быть особенно много. Подробная карта самых грибных мест - тут.