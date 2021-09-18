Последние новости Красноярска на 17 сентября 2021: старт выборов-2021, съемки фильма «Елки» и исповедь «жены на час» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 17 сентября 2021.

Выборы в Красноярском крае-2021 начались

В Красноярском крае начались выборы. Вместе со всей страной сибиряки выбирают депутатов в Государственную Думу. На местном уровне идет голосование за депутатов Законодательного Собрания края. (подробнее)

Красноярцы могут принять участие в съемках новогодней франшизы «Елки»

«Елки» возвращаются: красноярцы могут принять участие в съемках очередного фильма популярной новогодней франшизы. В первый раз город промелькнул ярко иллюминированным проспектом Мира в 2010 году, по которому в такси ехала Вера Брежнева. (подробнее)

Исповедь красноярской «жены на час»: «Мужчина, который не может заплатить за девушку в кафе - нищеброд»

Жительница Красноярска по имени Татьяна опубликовала на Avito интересное объявление – «жена на час». Для российских столиц – это уже не новшество, таких предложений множество, и они пользуются популярностью. Все-таки «одиночество в большом городе» - это не миф. (подробнее)

17 и 18 сентября в Красноярске заработают речные фонтаны

В Красноярске 17 и 18 сентября заработают речные фонтаны около острова Посадный. Об этом сообщили в пресс-службе «КрасКом». В Красноярске в последний раз в этом сезоне запустят речные фонтаны, расположенные напротив левобережной набережной около острова Посадный. Время работы - с 19.00 до 23.00. (подробнее)

В Минусинске лейтенант полиции с напарником спасли из огня двух человек

В Минусинске двое полицейских спасли людей при пожаре. Когда прибыли на место, здание уже полыхало, а горюющие жильцы стояли рядом и вызывали пожарных. Один из них сказал полицейским, что вышли не все: среди них нет 85-летней женщины и ее 58-летнего сына. (подробнее)